Украинцы не поверили, что визит Зеленского в Оман был рабочим, - опрос

Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)

31% общества убеждены, что глава государства был на семейном отдыхе

Только 12% украинцев поверили, что визит президента Украины Владимира Зеленского в Оман был рабочим, тогда как 31% общества убеждены, что глава государства ездил туда на семейный отдых. Об этом свидетельствуют итоги опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова года по заказу OBOZREVATEL, передает РБК-Украина.

Также, согласно опросу, 10% украинцев не исключают, что в Омане Зеленский встречался с российским руководством, а 6% – что это было прикрытие офшорных операций.

Примечательно, что 41% респондентов и вовсе отметили, что ничего не знают об этой поездке, или затруднились с ответом.

Что касается отношения общества к загадочному визиту Зеленского в Оман, то оно также разнится. Так, 31% опрошенных считают, что президент поступил правильно, поскольку может отдыхать, где захочет. 26% убеждены, что неправильно, потому что на Рождество глава государства должен был быть в Украине. 25% населения вообще не интересно, где отдыхает президент.

Говоря о достоверности версий поездки Зеленского в Оман, 30% опрошенных выразили сомнение в том, что там он тайно встречался с представителями президента РФ Владимира Путина или с Виктором Медведчуком.

15,5% украинцев придерживаются мнения, что вся информация о состоявшихся переговорах должна быть обнародована, 12% – что президент не должен вести тайных переговоров с представителями Путина, а еще 11% – что лидер отвечает за внешнюю политику государства и имеет право вести переговоры с кем захочет.

Стоит отметить, что в ходе исследование было опрошено 2000 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением временно оккупированных Крыма и территорий Донецкой и Луганской областей.

Выборка представляла взрослое население страны по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Как ранее сообщал РБК-Украина, президент Украины Владимир Зеленский прервал поездку в Оман из-за катастрофы самолета МАУ в Тегеране.