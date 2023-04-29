Що буде з організмом, якщо повністю відмовитись від алкоголю: ви будете здивовані

Навіть помірні дози спиртного в раціоні призводять до поступового набору ваги, погіршення стану шкіри і руйнування внутрішніх органів. Якщо повністю відмовитись від алкоголю, то відбудуться позитивні зміни у організмі.

Про це повідомила дієтолог та нутриціолог Наталія Рублевська в Instagram .

Як зміниться організм

За словами експерта, якщо людина взагалі відмовиться від вживання алкоголю, то в організмі відбудуться такі позитивні зміни:

Мозок буде працювати краще;

Знизиться ризик отримати інфаркт чи інсульт;

Зовні будете виглядати молодшими;

Настрій не буде залежати від "стимулятора";

Знизиться ризик виникнення депресивних станів;

Буде простіше тримати себе у формі (алкоголь досить калорійний);

Імунітет стане міцнішим, оскільки вітаміни й мінерали будуть засвоюватися краще.

Чому варто відмовитися від алкоголю

Варто пам'ятати, що навіть "червоне напівсолодке" здатне нашкодити. Серед головних побічних ефектів регулярного вживання спиртного виділяють:

склейку еритроцитів, закупорку мікрокапілярів, загибель тисячі нейронів від нестачі кисню;

наркотичний ефект, після закінчення якого настає короткострокова ейфорія, після якої можна впасти в депресію, можливі агресія і паніка;

збільшення серця, у перспективі - інфаркт;

цироз печінки, панкреатит і рак підшлункової залози.

Здоров'я кожної людини - його особиста справа, головне - робити вибір усвідомлено і розуміти можливі наслідки. Варто тільки знати, що алкоголь вбиває розум, красу і здоров'я.