Що буде з організмом, якщо повністю відмовитись від алкоголю: ви будете здивовані
Навіть помірні дози спиртного в раціоні призводять до поступового набору ваги, погіршення стану шкіри і руйнування внутрішніх органів. Якщо повністю відмовитись від алкоголю, то відбудуться позитивні зміни у організмі.
Про це повідомила дієтолог та нутриціолог Наталія Рублевська в Instagram.
Як зміниться організм
За словами експерта, якщо людина взагалі відмовиться від вживання алкоголю, то в організмі відбудуться такі позитивні зміни:
- Мозок буде працювати краще;
- Знизиться ризик отримати інфаркт чи інсульт;
- Зовні будете виглядати молодшими;
- Настрій не буде залежати від "стимулятора";
- Знизиться ризик виникнення депресивних станів;
- Буде простіше тримати себе у формі (алкоголь досить калорійний);
- Імунітет стане міцнішим, оскільки вітаміни й мінерали будуть засвоюватися краще.
Чому варто відмовитися від алкоголю
Варто пам'ятати, що навіть "червоне напівсолодке" здатне нашкодити. Серед головних побічних ефектів регулярного вживання спиртного виділяють:
- склейку еритроцитів, закупорку мікрокапілярів, загибель тисячі нейронів від нестачі кисню;
- наркотичний ефект, після закінчення якого настає короткострокова ейфорія, після якої можна впасти в депресію, можливі агресія і паніка;
- збільшення серця, у перспективі - інфаркт;
- цироз печінки, панкреатит і рак підшлункової залози.
Здоров'я кожної людини - його особиста справа, головне - робити вибір усвідомлено і розуміти можливі наслідки. Варто тільки знати, що алкоголь вбиває розум, красу і здоров'я.
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