Названа бактериальная инфекция, которая может увеличить риск образования рака желудка

Хеликобактер пилори - это тип инфекции, которая поражает слизистую оболочку желудка и распространяется через пищу и воду. Британские ученые заявляют, что бактериальная инфекция не вызовет никаких проблем для большинства людей и ее можно лечить.

Другими факторами, которые могут увеличить риск развития рака желудка, являются возраст, пол, наличие некоторых заболеваний желудка и семейный анамнез заболевания - сведения о возникновении и течении болезни.

Мужчины старше 50 лет подвергаются наибольшему риску в этом отношении. Кроме того, длительный кислотный рефлюкс, гастрит и пернициозная анемия влияют на иммунную систему и повышают риск развития рака.

Симптомы рака желудка

Большинство симптомов рака желудка проявляются в брюшной полости. Пациенты с этим заболеванием часто испытывают:

изжогу,

кислотный рефлюкс,

проблемы с глотанием,

тошноту,

рвоту,

расстройство желудка,

люди очень быстро чувствуют себя сытыми после начала приема пищи.

Кроме того, есть и другие симптомы, включая потерю аппетита и шишку или боль в верхней части живота. Кроме того, люди также могут чувствовать усталость, как будто у них нет энергии. Но не все симптомы рака желудка являются раком.