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Ученые назвали овощи, которые увеличивают риск рака желудка

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Понедельник 24 января 2022 07:02
Ученые назвали овощи, которые увеличивают риск рака желудка Фото: увеличить риск рака желудка могут некоторые овощи (freepik.com)
Автор: Роман Мирончук

Рак остается основной причиной смертности людей. Согласно исследованию организации по борьбе с раком World Cancer Research Fund, некоторые виды овощей увеличивают риск рака желудка.

Об этом сообщает британское издание Express.

Одним из самых удивительных открытий стало то, что консервированные некрахмалистые овощи могут увеличить риск развития рака желудка.

Консервирование пищевых продуктов можно определить, как процесс обработки, который остановит или значительно замедлит их порчу. При этом данный процесс сохранит их питательные ценности, текстуру и вкус.

Чтобы максимально продлить срок хранения таких продуктов, их часто солят и маринуют. При этом ученные считают, что именно этот процесс способствует развитию рака желудка.

Исследования на животных показали, что высокие уровни соли изменяют вязкость слизи, защищающей желудок, и усиливают образование N-нитрозосоединений.

Кроме того, высокое потребление соли может стимулировать развитие бактерии Helicobacter pylori, которая инфицирует различные области желудка и двенадцатиперстной кишки.

Что считается некрахмалистым овощем?

Овощи можно разделить на группы по индивидуальному содержанию крахмала.

Примеры некрахмалистых овощей:

  • Морковь, свекла, пастернак, репа и брюква, а также зеленые листовые овощи (например, шпинат и салат)
  • Крестоцветные овощи (семейство капустных, например, бок-чой (пак-чой), брокколи, белокочанная капуста и кресс-салат)
  • И луковые овощи (например, лук, чеснок и лук-порей).

Напомним, ученые назвали признак в глазах, который сигнализирует о риске преждевременной смерти.

Ранее ученые выяснили, какая группа крови меньше всего склонна к раку.

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