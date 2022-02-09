В Мелитополе врач поставила женщине неправильный диагноз и не заподозрила рак: детали скандала

В Мелитополе у женщины гинеколог не диагностировала рак вовремя. Это могло закончиться трагедией для горожанки.

Мечты разбиты

Несколько лет Надежда с мужем мечтали о ребенке, но их желанию не суждено было сбыться. Женщина винит своего гинеколога, в том, что та вовремя не распознала рак.

"Если бы она тогда полтора года назад послушала звонившего ей врача УЗИ, сказал, что нужно оперировать, этого бы случая не было. Мне удалили все органы, детей я не смогу иметь", — пожаловалась Мелитополя Надежда Жадейко.

27-летняя Надежда удивляется, почему гинеколог сразу не отправила ее на обследование.

"Довели меня вот до такого состояния. Мой врач сказал, что мне оставалось жить два месяца. У меня метастазы в желудке уже были", — рассказала женщина.

Все родные и муж женщины в шоке от произошедшего, а медсестра из поликлиники не может понять, как такое могло случиться.

Из-за боли и кровотечения Надежда обратилась к врачу. Она назначила процедуры и сказала, что потом пациентка сможет забеременеть. Женщина снова оказалась в больнице с такими же симптомами. И тогда только обнаружили онкозаболевание.

Позиция гинеколога

Гинеколог своей вины здесь не видит, она считает, что если бы выписала направление на обследования - пациентка бы подумала, что ее "разводят".

"Такого нет в приказе при апоплексии яичника сдавать онкомаркеры. Они не стоят три копейки и женщины за них платят сами только в платных лабораториях. Они сдаются, и если я буду каждому назначать - я в ответственности. Вы приедете, скажете: врач, вы наверняка хотите развести человека на деньги. Я не считаю себя виновной в чем-то. Да, досадно, такая молодая девушка, у нее рак яичника. Но я ей не сделала этот рак", — рассказала заведующая гинекологическим отделением Мелитопольского роддома "Малыш" Ольга Покровенко.