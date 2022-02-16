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Названо бактеріальну інфекцію, яка може збільшити ризик утворення раку шлунка

Автор: Роман Мирончук

Симптоми раку шлунка важко виявити і це ускладнює ранню діагностику смертельної хвороби. Однією з причин розвитку раку є бактеріальна інфекція, яка може збільшити ризик його розвитку. Вона називається хелікобактер пілорі.

Про це повідомляє видання Express.

Хелікобактер пілорі - це тип інфекції, яка вражає слизову оболонку шлунка і поширюється через їжу і воду. Британські вчені заявляють, що бактеріальна інфекція не викличе ніяких проблем для більшості людей і її можна лікувати.

Іншими факторами, які можуть збільшити ризик розвитку раку шлунка, є вік, стать, наявність деяких захворювань шлунка та сімейний анамнез захворювання - відомості про виникнення та перебіг хвороби.

Чоловіки старше 50 років піддаються найбільшому ризику в цьому відношенні. Крім того, тривалий кислотний рефлюкс, гастрит і перніціозна анемія впливають на імунну систему і підвищують ризик розвитку раку.

Симптоми раку шлунка

Більшість симптомів раку шлунка проявляються в черевній порожнині. Пацієнти з цим захворюванням часто відчувають:

  • печію,
  • кислотний рефлюкс,
  • проблеми з ковтанням,
  • нудоту,
  • блювоту,
  • розлад шлунка,
  • люди дуже швидко відчувають себе ситими після початку прийому їжі.

Крім того, є й інші симптоми, включаючи втрату апетиту і шишку або біль у верхній частині живота. Крім того, люди також можуть відчувати себе втомленими, як ніби вони не мають енергії. Але не всі симптоми раку шлунка є раком.

Нагадаємо, у Мелітополі лікар поставила жінці неправильний діагноз і не запідозрила рак.

Раніше вчені назвали овочі, які збільшують ризик раку шлунка.

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