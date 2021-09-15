Назван самый мощный смартфон в мире: сколько он стоит

У Украины такой телефон официально не продается. Но на AliExpress его можно найти по цене 17-19 тысяч гривен.

Второе место занял еще один игровой смартфон Asus ROG Phone 5, а бронза досталась iQOO 7.

Кроме того, в десятку лучших вошли Realme GT, Xiaomi Mi 11 Ultra, OnePlus 9 Pro, Xiaomi Mi 11, Samsung Galaxy S21 Ultra 5G, Xiaomi Mi 11i и Redmi K40 Pro. Все они работают на топовом чипе Snapdragon 888 от Qualcomm.

Самый производительный смартфон Nubia Red Magic 6