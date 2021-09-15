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Назван самый мощный смартфон в мире: сколько он стоит

Автор: Тетяна Самарук

Показали новый рейтинг самых производительных смартфонов на глобальном рынке. И первое место занял геймерский Nubia Red Magic 6 с результатом 842 тысячи баллов.

Соответствующий рейтинг создали на платформе AnTuTu.

У Украины такой телефон официально не продается. Но на AliExpress его можно найти по цене 17-19 тысяч гривен.

Второе место занял еще один игровой смартфон Asus ROG Phone 5, а бронза досталась iQOO 7.

Кроме того, в десятку лучших вошли Realme GT, Xiaomi Mi 11 Ultra, OnePlus 9 Pro, Xiaomi Mi 11, Samsung Galaxy S21 Ultra 5G, Xiaomi Mi 11i и Redmi K40 Pro. Все они работают на топовом чипе Snapdragon 888 от Qualcomm.

Самый производительный смартфон Nubia Red Magic 6

Ранее мы сообщали, что Apple представила новые iPhone, но стало известно, сколько они будут стоить в Украине. Были представлены новые модели своих смартфонов - iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max.

Также мы писали, что в оккупированном Крыму начали блокировать смартфоны Xiaomi.

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