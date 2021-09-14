Apple представила новые iPhone: сколько они будут стоить в Украине

Во вторник, 14 сентября, компания Apple представила новые модели своих смартфонов - iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max. При этом названа цена этих устройств.

Внешне дизайн новых смартфонов мало изменился по сравнению со своими предшественниками.

iPhone 13 mini и iPhone 13

iPhone 13 (скринщот с видео)

В телефонах iPhone 13 mini и iPhone 13 экранный вырез стал немного компактнее. Сам дисплей стал на 28% ярче. В новых гаджетах также используется новый процессор A15 Bionic, который, по словам Apple, на 50% быстрее топовых процессоров у конкурентов.

Также обновился дизайн блока камер. У iPhone 13 и iPhone 13 mini теперь более крупный 12-мегапиксельный сенсор основной широкоугольной камеры, с размером пикселей 1,7 мкм и диафрагмой f/1.6. Ультраширокоугольная камера получила такое же разрешение, а также имеет угол обзора 120 градусов и диафрагму f/2.4.

Размер диагонали экрана не изменился, у iPhone 13 он 6,1 дюйма, у iPhone 13 mini - 5,4.

iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max

iPhone 13 Pro (скринщот с видео)

У более дорогих моделей iPhone традиционно рамки сделаны из стали, а не из алюминия, как у iPhone 13 mini и iPhone 13.

Экранный вырез смартфонов на 20% меньше, чем у моделей прошлого года. Новый дисплей Super Retina XDR поддерживает технологию технологией ProMotion, которая может менять частоту обновления дисплея от 10 до 120 Гц.

У процессора A15 Bionic более мощное видеоядро, чем в младших моделях. В телефонах обновили камеры, и теперь функция микросъемки работает на основной камере.

Стоит отметить, что теперь минимальный размер внутренней памяти iPhone составляет 128 гигабайт, в прошлом году было - 64.

Диагональ экрана iPhone 13 Pro составляет 6,1 дюйм, iPhone 13 Pro Max - 6,7.

Цены на новые iPhone

Цены на новинки компании Apple в США следующие:

iPhone 13 mini - от 699 долларов;

iPhone 13 - от 799 долларов;

iPhone 13 Pro - от 999 долларов;

iPhone 13 Pro Max - от 1099 долларов.

В Украине цены на данные устройства будут дороже, поскольку необходимо учитывать перевозку и налоги. Изначально, как всегда, у "серых" продавцов телефоны будут стоить намного дороже.