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В оккупированном Крыму начали блокировать смартфоны Xiaomi

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Суббота 11 сентября 2021 11:48
В оккупированном Крыму начали блокировать смартфоны Xiaomi Фото: в Крыму блокируют смартфоны Xiaomi (pixabay.com)
Автор: Инна Собора

В последнее время начали появляться сообщения о блокировке смартфонов Xiaomi в регионах и странах, попавших под западные санкции. Речь идет об оккупированном Россией Крыме, а также Кубе, Иране, Сирии, Северной Корее и Судане.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на XDA-developers.

Экспортная политика Xiaomi запрещает продажу смартфонов в упомянутых выше регионах. Очевидно, что Xiaomi таким образом начала борьбу с нелегально ввезенной продукцией.

Пользователи смартфонов публикуют в соцсетях сообщения о том, что на экранах их смартфонов появляется предупреждение "политика Xiaomi не позволяет продажу или предоставление продукта на указанной территории".

Однако сейчас отключены не все пользователи на указанных территориях, а лишь их часть.

"После нескольких дней использования пользователи в этих регионах не имеют доступа к своим телефонам, и они видят такое сообщение на экране блокировки", - пишет издание.

В оккупированном Крыму начали блокировать смартфоны Xiaomi

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