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Названо найпотужніший смартфон у світі:скільки він коштує

Автор: Тетяна Самарук

Показали новий рейтинг найбільш продуктивних смартфонів на глобальному ринку. І перше місце зайняв геймерський Nubia Red Magic 6 з результатом 842 тисячі балів.

Відповідний рейтинг створили на платформі AnTuTu.

В України такий телефон офіційно не продається. Однак на AliExpress його можна знайти за ціною 17-19 тисяч гривень.

Друге місце посів ще один ігровий смартфон Asus ROG Phone 5, а бронза дісталася iQOO 7.

Окрім того, у десятку кращих увійшли Realme GT, Xiaomi Mi 11 Ultra, OnePlus 9 Pro, Xiaomi Mi 11, Samsung Galaxy S21 Ultra 5G, Xiaomi Mi 11i і Redmi K40 Pro. Всі вони працюють на топовому чіпі Snapdragon 888 від Qualcomm.

Найбільш продуктивний смартфон Nubia Red Magic 6

Раніше ми повідомляли, що Apple представила нові iPhone та стало відомо, скільки вони коштуватимуть в Україні. Були представлені нові моделі своїх смартфонів - iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro і iPhone 13 Pro Max.

Також ми писали, що в окупованому Криму почали блокувати смартфони Xiaomi.

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