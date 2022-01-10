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Назван лучший напиток для снижения уровня холестерина

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Понедельник 10 января 2022 08:01
Назван лучший напиток для снижения уровня холестерина Фото: эксперт назвала лучший напиток для снижения уровня холестерина (freepik.com)
Автор: Роман Мирончук

Нельзя сосредоточиться на здоровье своего сердца, не обращая внимания на уровень холестерина. Слишком большое количество холестерина может привести к сердечным заболеваниям и другим осложнениям со здоровьем.

Об этом сообщает Eat This, Not That!

Наиболее распространенной проблемой, связанной с высоким уровнем холестерина, является закупорка артерий, что, к сожалению, может быть чрезвычайно вредным для вашего здоровья.

И хотя высокий уровень холестерина иногда может быть наследственным, есть продукты, которые помогут улучшить ситуацию.

По словам эксперта Лорен Манакер, автора книги "Поваренная книга для мам, которые беременны в первый раз" и "Подпитка мужской фертильности", один из лучших напитков, который поможет вам снизить уровень холестерина - это 100% апельсиновый сок.

Она отметила, что употребление 100% апельсинового сока связано со снижением общего холестерина, а также холестерина ЛПНП. Кроме того, этот напиток также может повышать уровень "хорошего" холестерина ЛПВП.

Манакер также отмечает, что обзор и метаанализ, опубликованные в Phytotherapy Research, показали, что ежедневное употребление апельсинового сока может привести к снижению общего уровня холестерина.

Апельсиновый сок без добавления сахара - отличный напиток для общего состояния здоровья, который может обеспечить организм необходимыми питательными веществами.

"100% апельсиновый сок - это натуральный сладкий напиток, не содержащий жиров и натрия, богатый витаминами и минералами", - говорит Манакер.

Если вы собираетесь выпить стакан апельсинового сока, убедитесь, что вы пьете 100% апельсиновый сок без добавления сахара, чтобы получить все преимущества для здоровья и снижения уровня холестерина.

Напомним, врачи назвали продукты, которые "выращивают" камни в почках.

Ранее медики назвали витамин, нехватка которого увеличивает риск развития инсульта.

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