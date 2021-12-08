Врачи назвали продукты, которые "выращивают" камни в почках

Если у вас когда-нибудь был приступ мочекаменной болезни - вы точно помните этот день. Боль при прохождении камня через мочевыводящие пути настолько сильна, что ее можно охарактеризовать фразой "хоть на стену лезь". Но это уже последствия, которые можно предотвратить, скорректировав образ жизни. К примеру, отказавшись или ограничив употребление некоторых продуктов.

О причинах возникновения мочекаменной болезни и способах ее предотвращения пишет Health.harvard.

Как предотвратить образование камней в почках

Избегайте камнеобразующих продуктов: свекла, шоколад, шпинат, ревень, чай и большинство орехов богаты оксалатами, которые могут способствовать образованию камней в почках.

Пейте много воды: дополнительное употребление воды растворяет в моче вещества, которые приводят к образованию камней. Старайтесь пить достаточно жидкости, чтобы выделять 2 литра мочи в день, что составляет примерно восемь стандартных чашек.

Можно добавить некоторые цитрусовые напитки, например лимонад и апельсиновый сок. Цитрат в этих напитках помогает блокировать камнеобразование.

Ешьте продукты, богатые кальцием: пищевой кальций связывается с оксалатом в кишечнике и тем самым снижает количество оксалата, которое всасывается в кровоток и затем выводится почками. Это снижает концентрацию вещества в моче.

Уменьшите уровень соли: диета с высоким содержанием натрия хлора (обычной соли) может вызвать образование камней в почках, поскольку увеличивает количество кальция в моче. Это также будет полезно для кровяного давления и сердца.

Ограничьте животный белок: употребление слишком большого количества животного белка, такого как красное мясо, птица, яйца и морепродукты, повышает уровень мочевой кислоты и может привести к образованию камней в почках.

Это важно знать

Для многих людей камни в почках - это не разовое явление. Примерно у половины людей, переболевших "камнями", в течение семи лет без профилактических мер появляется другой.

Камни в почках образуются, когда определенные химические вещества становятся достаточно концентрированными в моче для образования кристаллов. Кристаллы превращаются в более крупные массы (камни), которые могут пробираться через мочевыводящие пути. Если камень где-то застревает и блокирует отток мочи, это вызывает боль.

Большинство камней возникают при сочетании кальция с оксалатом. Камни также могут образовываться из мочевой кислоты, которая является побочным продуктом метаболизма белков.