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Названий найкращий напій для зниження рівня холестерину

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Понеділок 10 січня 2022 08:01
Названий найкращий напій для зниження рівня холестерину Фото: експерт назвала найкращий напій для зниження рівня холестерину (freepik.com)
Автор: Роман Мирончук

Не можна зосередитися на здоров'ї свого серця, не звертаючи уваги на рівень холестерину. Занадто велика кількість холестерину може привести до серцевих захворювань і інших ускладнень зі здоров'ям.

Про це повідомляє Eat This, Not That!

Найбільш поширеною проблемою, пов'язаною з високим рівнем холестерину, є закупорка артерій, що, на жаль, може бути надзвичайно шкідливим для вашого здоров'я.

І хоча високий рівень холестерину іноді може бути спадковим, є продукти, які допоможуть поліпшити ситуацію.

За словами експерта Лорен Манакер, автора книги "Куховарська книга для мам, які вагітні в перший раз" і "Підживлення чоловічої фертильності", один з кращих напоїв, який допоможе вам знизити рівень холестерину - це 100% апельсиновий сік.

Вона зазначила, що вживання 100% апельсинового соку пов'язане зі зниженням загального холестерину, а також холестерину ЛПНЩ. Крім того, цей напій також може підвищувати рівень "хорошого" холестерину ЛПВЩ.

Манакер також зазначає, що огляд і метааналіз, опубліковані в Phytotherapy Research, показали, що щоденне вживання апельсинового соку може призвести до зниження загального рівня холестерину.

Апельсиновий сік без додавання цукру - відмінний напій для загального стану здоров'я, який може забезпечити організм необхідними поживними речовинами.

"100% апельсиновий сік - це натуральний солодкий напій, що не містить жирів і натрію, багатий вітамінами і мінералами", - говорить Манакер.

Якщо ви збираєтеся випити склянку апельсинового соку, переконайтеся, що ви п'єте 100% апельсиновий сік без додавання цукру, щоб отримати всі переваги для здоров'я і зниження рівня холестерину.

Нагадаємо, лікарі назвали продукти, які "вирощують" камені в нирках.

Раніше медики назвали вітамін, нестача якого збільшує ризик розвитку інсульту.

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