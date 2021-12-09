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Назван лайфхак, который поможет избавиться от запаха чеснока на деревянной разделочной доске

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Четверг 09 декабря 2021 09:42
Назван лайфхак, который поможет избавиться от запаха чеснока на деревянной разделочной доске Фото: как избавиться от запаха чеснока на деревянной разделочной доске (freepik.com)
Автор: Роман Мирончук

Если у вас есть деревянная посуда или разделочные доски, вы, вероятно, заметили, что они способны удерживать определенные резкие запахи, а затем передавать их на продукты, которые мы готовим позже. Мыло и вода не всегда справляются с задачей избавиться от особенно сильных запахов, таких как чеснок или лук.

Эксперты рассказали, как устранить запахи на деревянной разделочной доске, сообщает Lifehacker.

Действенный и простой способ избавиться от резкого запаха деревянной посуды - это почистить ее раствором из пищевой соды и воды.

Пищевая сода может нейтрализовать запахи, а смешивание ее с небольшим количеством воды означает, что она будет втягиваться в древесину, где нейтрализует любые запахи, которые находятся внутри.

Чтобы нейтрализовать все запахи нанесите раствор из соды и воды на деревянную разделочную доску и дайте ей постоять несколько минут. После этого смойте водой, и запаха чеснока, лука или любого другого на доске больше не будет.

Теперь можно смело нарезать другие продукты и не бояться, что они будут пахнуть чесноком.

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