Названа самая вредная каша, которую лучше никогда не есть

Часто украинцы покупают кашу лишь из-за того, что товар имеет красивую упаковку. Но на самом деле от нее нет никакой пользы организму!

О том, какая же каша является бесполезной и даже вредной, рассказал в своем YouTube-канале известный педиатр Евгений Комаровский.

Какая каша самая вредная

Так, доктор Комаровский не рекомендует покупать овсянку. Но важно уточнить, что речь идет именно об овсянке быстрого приготовления из пакетиков.

По словам педиатра, это "самое вредное, что можно только придумать".

Вместе с тем, отмечает Комаровский, если хотите получить хоть какую-то пользу от овсянки, то нужно покупать и готовить крупу в хлопьях, которую нужно варить.

Также вредной кашей считается манная, которой кормили всех нас в детстве, а бабушки до сих пор продолжают подкармливать ею внуков.

Дело в том, что манная каша - это легкоусваиваемые углеводы, которые не дают ничего хорошего нашему организму.

“Самое полезное в крупе всегда в оболочке, которой манка по сути лишена при обработке”, - говорит Комаровский.

Третьей крупой в списке самых вредных, по мнению доктора, является белый рис. Его Комаровский называет просто - “никаким”. Одним словом, никакой пользы рисовая каша организму не приносит.

А какие же каши полезные

Врачи вычислили семь самых полезных каш.

На первом месте стоит гречка, далее овсянка (не из пакетиков), далее перловка, пшено, кукурузная крупа, бурый рис, а также льняная крупа.

Важно помнить, что полезность каши зависит не только от того, какая это крупа, а еще от того, в чем мы эту кашу варим - в воде или в молоке.

Например, гречка при варке в молоке теряет свое железо. Это не значит, что это плохо, ведь железо можно получить и из других продуктов.