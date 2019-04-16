Кого родит Меган Маркл: неожиданное предсказание ясновидящей

Фото: коллаж РБК-Украина

Меган Маркл сейчас испытывает проблемы со здоровьем, рассказала известная ведунья

Меган Маркл, которая вскоре родит своего первенца, сейчас имеет проблемы со здоровьем, однако на ребенке после рождения это никак не отразится. Об этом рассказала знаменитая экстрасенс и таролог Саона, передает Teleprogramma.pro.

Ведунья также рассказала о поле малыше Маркл и принца Гарри. По ее мнению, у супружеской пары родится девочка.

Роды у герцогини Сассекской пройдут не идеально, считает Саона. В настоящее время Маркл страдает от болей ног, которые часто отекают и при ходьбе заставляют ее испытывать неудобство.

Фото: Принц Гарри и Меган Маркл (GettyImages)

По всей видимости, отметила экстрасенс, у герцогини есть проблемы с почками.

Впрочем, продолжила Соана, проблемы со здоровьем созвучны и с ее проблемным характером. Ведунья назвала Меган Маркл той еще "язвой".

Меган Маркл (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Отметим, что ранее беременная Меган Маркл рассказала своим друзьям о поле будущего ребенка - во время вечеринки она заявила, что у нее родится мальчик.

В то же время известная теннисистка Серена Уильямс, которая является подругой Меган Маркл, недавно дала очень прямой намек на то, какого пола у нее родится малыш. По ее словам - это будет девочка.

Меган Маркл и принц Гарри (Фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Как сообщалось ранее, экстрасенс Саона предсказала, что Меган Маркл после рождения первенца усилит свое давление на мужа принца Гарри. Ведунья уверена, что на самом деле герцогиня Сассекская конфликтная и постоянно хочет доказать свое превосходство.

Также мы писали о том, что экстрасенс напророчил Меган Маркл рождение трех детей в ближайшие шесть лет - мальчика и двух девочек.