ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Кого родит Меган Маркл: неожиданное предсказание ясновидящей

STYLERЖизнь    16.04.2019 - 09:31
Кого родит Меган Маркл: неожиданное предсказание ясновидящей
Фото: коллаж РБК-Украина

Меган Маркл сейчас испытывает проблемы со здоровьем, рассказала известная ведунья

Меган Маркл, которая вскоре родит своего первенца, сейчас имеет проблемы со здоровьем, однако на ребенке после рождения это никак не отразится. Об этом рассказала знаменитая экстрасенс и таролог Саона, передает Teleprogramma.pro.

Ведунья также рассказала о поле малыше Маркл и принца Гарри. По ее мнению, у супружеской пары родится девочка.

Роды у герцогини Сассекской пройдут не идеально, считает Саона. В настоящее время Маркл страдает от болей ног, которые часто отекают и при ходьбе заставляют ее испытывать неудобство. 

Кого родит Меган Маркл: неожиданное предсказание ясновидящей

Фото: Принц Гарри и Меган Маркл (GettyImages)

По всей видимости, отметила экстрасенс, у герцогини есть проблемы с почками. 

Впрочем, продолжила Соана, проблемы со здоровьем созвучны и с ее проблемным характером. Ведунья назвала Меган Маркл той еще "язвой".

Кого родит Меган Маркл: неожиданное предсказание ясновидящей

Меган Маркл (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Отметим, что ранее беременная Меган Маркл рассказала своим друзьям о поле будущего ребенка - во время вечеринки она заявила, что у нее родится мальчик.

В то же время известная теннисистка Серена Уильямс, которая является подругой Меган Маркл, недавно дала очень прямой намек на то, какого пола у нее родится малыш. По ее словам - это будет девочка.

Кого родит Меган Маркл: неожиданное предсказание ясновидящей

Меган Маркл и принц Гарри (Фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Как сообщалось ранее, экстрасенс Саона предсказала, что Меган Маркл после рождения первенца усилит свое давление на мужа принца Гарри. Ведунья уверена, что на самом деле герцогиня Сассекская конфликтная и постоянно хочет доказать свое превосходство. 

Также мы писали о том, что экстрасенс напророчил Меган Маркл рождение трех детей в ближайшие шесть лет - мальчика и двух девочек.

Из корыстных целей: Меган Маркл сделала заявление о родах Она не застенчивая фиалка: королева снова недовольна Меган Маркл
Выборы 2019 Дебаты Зеленского и Порошенко: главное Результаты выборов президента Украины
Новости Украины преступленияМеган Марклпринц Гарриэкстрасенс
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь