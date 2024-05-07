Називали кривоносим: у Львові хірурги з США зробили операцію сироті, яку він чекав все життя

У Львові американські хірурги зробили операцію хлопчику-сироті, яку він чекав 13 років. У Дмитра була вроджена вада - розщілина губи і піднебіння.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Facebook -сторінку Міжрегіонального центру лікування дітей з розщілинами губи і піднебіння.

Що відомо про життя хлопчика

У свої 13 років Дмитрик знає і вміє набагато більше, ніж його однолітки. Діти називали його кривоносий через вроджену ваду обличчя - розщілину губи і піднебіння, яка вплинула на все обличчя.

Але це не завадило йому разом з братом Максимом виконувати сільську роботу, щоб тільки мама хлопців була задоволена. Влітку вони збирали ягоди і гриби, здавали їх і всі гроші віддавали матері, але навіть цього не було достатньо, щоб жінка проявляла до синів материнську любов і опіку.

Жінка випивала і нехтувала материнськими обовʼязками.

У 2023 році у 37 років жінка померла від цирозу печінки, тож двоє братів залишилися сиротами. Невідомо хто тато Дмитрика, а тато Максима жив з мамою хлопців, але не вважав за потрібне опікуватися ні рідним сином, ні прийомним.

Хлопці потрапили в інтернат, а звідти - у родину Мирослави і Олега з Ковеля. У подружжя не було власних дітей, тож в якийсь момент пара вирішила заопікуватися дітьми, які через війну втратили рідних батьків.

Фото: у Львові американські хірурги виправили обличчя 13-річному сироті (facebook.com/pediatric.facial.surgery.center)

Як всиновили дітей

Мама Мирослава розповіла, коли почалася війна, то вони вирішили, що візьмуть дитину в родину. Якось їм зателефонували і повідомили про двох старших братиків. Після знайомства вони зрозуміли, що заберуть їх обох.

"Старших дітей не дуже спішать усиновлювати, тож ми розуміли, що хлопцям не світить родинне тепло. Чому ми взяли дитину з вадою обличчя? Бо добре розуміли, що Дмитрика з його вадою ніхто не візьме", - пригадує мама Мирослава.

Всього за пів року хлопці змінилися до не впізнання: вони навчилися жити у родині, де панують межі, існують правила і кожен дбає про інших.

У 13 років Дмитрик виглядає на 8-9, дається взнаки недогляд у біологічній родині. Брати люблять обійматися і дуже потребують сімейного затишку.

Забрали їх з дитбудинку в коротеньких джинсах, які подарувала хлопцям жінка з села, в якої вони перебирали картоплю. Про маму у братів спогади не найкращі. Якось жінка побила Дмитрика, бо той намагався приготувати гречку, бо вдома не було, що їсти, і налив у каструлю недостатньо води.

Розщілина у старшого хлопця була складна, але хірургам вдалося закрити її за одну операцію.

"Коли Дмитрик прокинувся після операції, то його першим питанням було, чи рівний у нього ніс. Я підтвердила, він просто щасливий. За 3 дні у лікарні він дуже сумував за братом і просив мене, щоб Максим йому подзвонив, бо він уже скучив", - каже мама хлопців.

Завдяки зусиллям і небайдужості багатьох людей сталося в житті Дмитрика передвеликоднє диво.

Фото: у Львові американські хірурги виправили обличчя 13-річному сироті (facebook.com/pediatric.facial.surgery.center)