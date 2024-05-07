Называли кривоносым: во Львове хирурги из США сделали операцию сироте, которую он ждал всю жизнь

Во Львове американские хирурги сделали операцию мальчику-сироте, которую он ждал 13 лет. У Дмитрия был врожденный порок - расщелина губы и неба.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook -страницу Межрегионального центра лечения детей с расщелинами губы и неба.

Что известно о жизни мальчика

В свои 13 лет Дима знает и умеет гораздо больше, чем его сверстники. Дети называли его кривоносым из-за врожденного порока лица - расщелины губы и неба, повлиявшей на все лицо.

Но это не помешало ему вместе с братом Максимом выполнять сельскую работу, чтобы только мама ребят была довольная. Летом они собирали ягоды и грибы, сдавали их и все деньги отдавали матери, но даже этого не было достаточно, чтобы женщина проявляла к сыновьям материнскую любовь и опеку.

Женщина выпивала и пренебрегала материнскими обязанностями.

В 2023 году в 37 лет женщина умерла от цирроза печени, поэтому двое братьев остались сиротами. Неизвестно кто папа Дима, а папа Максима жил с мамой ребят, но не счел нужным опекать ни родного сына, ни приемного.

Ребята попали в интернат, а оттуда - в семью Мирославы и Олега из Ковеля. У супругов не было собственных детей, поэтому в какой-то момент пара решила заботиться о детях, которые из-за войны потеряли родных родителей.

Фото: во Львове американские хирурги исправили лицо 13-летнему сироте (facebook.com/pediatric.facial.surgery.center)

Как усыновили детей

Мама Мирослава рассказала, когда началась война, они решили, что возьмут ребенка в семью. Как-то им позвонили и сообщили о двух старших братиках. После знакомства они поняли, что отнимут их обоих.

"Старших детей не очень спешат усыновлять, поэтому мы понимали, что ребятам не светит семейное тепло. Почему мы взяли ребенка с пороком лица? Потому что хорошо понимали, что Диму с его пороком никто не возьмет", - вспоминает мама Мирослава.

Всего за полгода ребята изменились до неузнаваемости: они научились жить в семье, где царят границы, существуют правила и каждый заботится о других.

В 13 лет Дима выглядит на 8-9, сказывается упущение в биологической семье. Братья любят обниматься и очень нуждаются в семейном уюте.

Забрали их из детдома в коротеньких джинсах, подаренных ребятам женщиной из села, в которой они перебирали картошку. О маме у братьев воспоминания не самые лучшие. Как-то женщина избила Диму, потому что тот пытался приготовить гречку и налил в кастрюлю недостаточно воды.

Расщелина у старшего парня была сложная, но хирургам удалось закрыть ее за одну операцию.

"Когда Дима проснулся после операции, то его первым вопросом было, ровный ли у него нос. Я подтвердила, он просто счастлив. За 3 дня в больнице он очень скучал по брату и просил меня, чтобы Максим ему позвонил, потому что он уже соскучился" , - говорит мама ребят.

Благодаря усилиям и неравнодушию многих людей произошло в жизни Димы предпасхальное чудо.

Фото: во Львове американские хирурги исправили лицо 13-летнему сироте (facebook.com/pediatric.facial.surgery.center)