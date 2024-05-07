Обличчя перетворилось на суцільну рану. Лікарі вразили історією порятунку пораненого захисника

У лікарні Дніпра врятували захисника, який на початку травня отримав важкі травми на Бахмутському напрямку. У воїна переломи черепа та численні поранення обличчя. Завдяки зусиллям лікарів, зараз життю військового уже нічого не загрожує.

Історію воїна розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію генерального директора Дніпропетровської обласної клінічної лікарні ім. І. І. Мечникова Сергія Риженка у Facebook .

Історія захисника

44-річний Роман родом з Першотравенська Дніпропетровської області. До повномасштабної війни працював на шахті, любив подорожувати разом з коханою Тетяною, з якою майже 15 років у стосунках, але все не вистачало часу офіційно одружитись. У 2022 році Роман пішов на фронт.

3 травня на Бахмутському напрямку воїн отримав важке поранення з переломами черепа лобної та гайморових пазух, нижньої щелепи, кісток носа.

"З обличчя залишилась велика одна рана та праве око. ЛОРИи, нейрохірурги, щелепно-лицьові хірурги відновлюють операціями обличчя. В реанімації вставили трахеостому, апарат, що дозволяє жити", - розповідає лікар.

Він зазначає, що Роману провели кілька операцій поспіль, захисник втратив багато крові.

Воїна відправляють на лікування за кордон

"Два дні тому Роман почав уже спілкуватися рухами та намагається писати СМС-ки. Тетяну тримає міцно руками, боячись відпустити. Всі ці дії роблять їх цілісними та сильнішими", - каже Риженко.

Також лікар зазначив, що Романа відправляють за кордон робити велику косметичну операцію, щоб повернути обличчя, спотворене війною.

"Життя вже врятоване в Мечникова, далі тільки одруження, любов та подорожі", - пише Роман у СМС, оскільки словесно про свій стан ще не може розповісти.

Риженко, спостерігаючи за тим, як кохана Романа доглядає за ним у лікарні зазначає, що любов не звертає уваги на стерте вибухами обличчя, відсутність очей, переламані кістки. Вона просто є.

Сергій Риженко та кохана воїна Тетяна біля пораненого Романа (скриншот із відео)