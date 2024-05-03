За кордоном відмовили у лікуванні: у Києві врятували 5-річного Мартіна з важкою вадою

Українські лікарі розповіли неймовірну історію співвітчизника Василя, який живе за кордоном п’ять років. Зокрема, всі ці п’ять років він бореться за життя свого сина Мартіна. У дитини виявили складну ваду серця.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram -сторінку Інститут серця МОЗ України.

Чому лікарі за кордоном відмовили

Зкордонні клініки відмовлялися оперувати малюка з вродженою вадою серця. Тоді Василь вирішив везти дитину в Україну.

Попри війну, небезпеку і невтішні прогнози закордонних кардіологів, родина прийняла непросте рішення. Була лише надія, що дитину врятують саме в Києві.

Коли лікарі дізнались, що у дитини вроджена вада серця, "світ перевернувся".

"І начебто кошти є, і страховка, уже скоро і громадянство буде, а нічого не радувало", - розповів Василь.

Як лікар, Василь розумів, тягнути уже не можна, попросив консультацію у кардіохірурга. Однак йому відповіли, що не можна, адже випадок не ургентний.

"Коли твій син буде помирати, подзвониш, протягом двох місяців прооперуємо. Операція - лише трохи продовжить життя", - казали батькові лікарі за кордоном.

Коли Василь повідомив, що везе сина в Київ, де беруться оперувати малюка, чого лише не довелося йому вислухати від місцевих кардіологів.

І що в Україні сина заріжуть, і що батьки свідомо хочу вбити сина, і що українські хірурги не признаються, що дитина і так помре, а даватимуть хибну надію.

Як врятували дитину

Вже два місяці, як пройшла операція.

За словами чоловіка, його син вже бігає по палаті. Ніхто не чекає, що він буде помирати, він здоровий та енергійний хлопчик.

Важку ваду серця прооперували через малий розріз під плечем. Зарубіжні лікарі не вірять, що так взагалі можна оперувати.

Українські лікарі врятували 5-річного Матвія з вадою серця (фото: facebook.com/Heart.Institute.Kyiv)