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Найзатишніший тренд цієї зими: такого пальто ви ще не бачили

Наймодніше пальто 2023 року (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Цього року у моду увійшло унікальне пальто. Раніше нічого подібного на модницях побачити було неможливо. Це шарф-пальто!

Що це за новий стиль верхнього одягу і як він виглядає, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) із посиланням на Daily Mail.

Що таке шарф-пальто

Це пальто, виготовлене в цікавому дизайні - до нього одразу ж прикріплений шарф із тієї ж тканини. Шарф може бути виділений обробкою і на кінцях часто використовують бахрому або вишивку, а може бути в один тон разом з пальто і при цьому відрізнити його по обробці буде складно.

По суті - це трендовий верхній одяг у поєднанні "два в одному". При використанні такого пальто вам не знадобиться додатково купувати та підбирати шарф.

Вперше шарф-пальто з'явився два роки тому. Шведський бренд Toteme випустив першу модель такого пальто. Завдяки контрастному рядку та нестандартному крою виріб швидко став культовим. І таке пальто можна побачити на кожному модному редакторі. Все, що вам потрібно - це підібрати взуття та рукавички.

Як виглядає шарф-пальто (скриншот)

Що зараз пропонують бренди

Цього року шарф-пальто злетів на пік моди й багато брендів стали пропонувати такий варіант верхнього одягу. Найзатишніші та приємніші - вовняні пальта. При цьому шарф до нього знімний - його можна відстібати та використовувати вироби окремо.

Шарф-пальто – хіт 2023 року (фото: pinterest)

Раніше ми розповідали про те, чого варто уникати жінкам віком від 50 років.

А ще писали, що стиліст назвала три головні кольори в одязі цієї зими.

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