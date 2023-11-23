Найзатишніший тренд цієї зими: такого пальто ви ще не бачили

Що таке шарф-пальто

Це пальто, виготовлене в цікавому дизайні - до нього одразу ж прикріплений шарф із тієї ж тканини. Шарф може бути виділений обробкою і на кінцях часто використовують бахрому або вишивку, а може бути в один тон разом з пальто і при цьому відрізнити його по обробці буде складно.

По суті - це трендовий верхній одяг у поєднанні "два в одному". При використанні такого пальто вам не знадобиться додатково купувати та підбирати шарф.

Вперше шарф-пальто з'явився два роки тому. Шведський бренд Toteme випустив першу модель такого пальто. Завдяки контрастному рядку та нестандартному крою виріб швидко став культовим. І таке пальто можна побачити на кожному модному редакторі. Все, що вам потрібно - це підібрати взуття та рукавички.

Як виглядає шарф-пальто (скриншот)

Що зараз пропонують бренди

Цього року шарф-пальто злетів на пік моди й багато брендів стали пропонувати такий варіант верхнього одягу. Найзатишніші та приємніші - вовняні пальта. При цьому шарф до нього знімний - його можна відстібати та використовувати вироби окремо.

Шарф-пальто – хіт 2023 року (фото: pinterest)