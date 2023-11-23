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Самый уютный тренд этой зимы: такого пальто вы точно еще не видели

Самое модное пальто 2023 года (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

В этом году в моду вошло уникальное пальто. Ранее ничего подобного на модницах увидеть было невозможно. Это шарф-пальто!

Что это за новый стиль верхней одежды и как он выглядит, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Daily Mail.

Что такое шарф-пальто

Это пальто, изготовленное в интересном дизайне - к нему сразу же прикреплен шарф из той же ткани. Шарф может быть выделен отделкой и на концах также часто используют бахрому или вышивку, а может быть в один тон вместе с пальто и при этом отличить его по отделке будет сложно.

По сути - это трендовая верхняя одежда в сочетании "два в одном". При использовании такого пальто, вам не понадобится дополнительно покупать и подбирать шарф.

Впервые шарф-пальто появился два года назад. Шведский бренд Toteme выпустил первую модель такого пальто. Благодаря контрастной строчке и нестандартному крою изделие быстро стало культовым. И такое пальто можно было увидеть на каждом модном редакторе. Все, что вам нужно - это подобрать обувь и перчатки.

Как выглядит шарф-пальто (скриншот)

Что сейчас предлагают бренды

В этом году шарф-пальто взлетел на пик моды и множество брендов стали предлагать такой вариант верхней одежды. Самые уютные и приятные - шерстяные пальто. При этом шарф к нему съемный - его можно отстегивать и использовать изделия по отдельности.

 Шарф-пальто - хит 2023 года (фото: pinterest)

Ранее мы рассказывали о том, чего стоит избегать женщинам старше 50 лет.

А еще писали, что стилист назвала три главных цвета в одежде этой зимой.

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