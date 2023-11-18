"Позбудьтеся - і помолодшаєте". Стиліст розповіла, чого слід уникати жінкам віком від 50 років

Стиліст розповів, якої речі в гардеробі потрібно позбутися жінкам від 50 років, якщо вони не хочуть виглядати старше своїх років.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на видання Expess.

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Стиліст Мелісса Лунд повідомила, від якого одягу чи аксесуару жінкам старше 50 років слід відмовитися прямо зараз.

"Позбудьтеся цього, і ви миттєво помолодієте", - вважає вона.

Такі правила, як не носити джинсовий або шкіряний старше певного віку або довге волосся, залишилися в минулому столітті. Якщо це підходить і подобається, ви можете знайти спосіб носити це.

Однак є кілька речей, яких слід уникати, коли ми стаємо старшими. На думку експерта по стилю, правильний аксесуар може створити з вбранням дива - або зробити його жахливим.

"Загалом, чим ви старші, тим менше вам потрібно дотримуватися класичного стилю. Те, що могло чудово виглядати на вас у 30 років, може постаріти вас у 50", - розповіла Мелісса.

Чого потрібно позбутися в гардеробі

На щастя, є простий спосіб надати собі стиль, не витрачаючи при цьому цілий стан - аксесуари.

"Однак є один аксесуар, якого вам слід уникати, якщо ви хочете залишатися стильним. Це чорна сумка через плече середнього розміру з довгим ремінцем", - повідомила експерт.

Цей практичний предмет гардеробу має більшість жінок старше 50 років, але Мелісса розповіла, чому його варто позбутися.

Від цього аксесуара краще позбутися після 50 років (Скріншот)

"Щоразу, коли я бачу жінку 50+ з такою сумкою - я дивуюся. Я думаю, що власниця вважає, що вона поєднується з усім, але насправді вонп майже ні з чим не поєднується і виглядає дуже застарілою", - сказала стиліст.

"Крім того, цей стиль сумки також може викликати проблеми з поставою, тому що жінки схильні стискати плечі, щоб утримати сумку на місці, і ніщо не старить вас швидше, ніж погана постава", - додала вона.

Але це не означає, що вам доведеться йти без сумки та розпихувати усі свої речі в крихітні кишені джинсів. За словами Меліси, існує безліч інших варіантів.