Найвище людське поселення у світі: де воно знаходиться та чому його називають "найнегуманнішим"

Найвище місто на землі знаходиться на висоті 5100 метрів і розташовано воно в перуанських Андах. Там постійно живе близько 16 000 осіб, хоча умови там абсолютно неможливі для життя і це поселення називають "найнегуманнішим".

Що це за місто, як воно отримало таку назву і як люди там живуть, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

У далеких Андах, на висоті, що здається недосяжною для людського життя, знаходиться місто Ла-Рінконада. Розташоване воно на висоті близько 5100 метрів над рівнем моря і це поселення вважається найвищим постійним людським поселенням у світі.

Екстремальна висота та її наслідки

На такій висоті повітря розріджене, і рівень кисню значно нижчий, ніж на рівні моря. Це створює умови, в яких навіть просте дихання стає випробуванням. Мешканці Ла-Рінконади постійно стикаються з гірською хворобою, яка викликає запаморочення, головний біль та загальну слабкість. Жити в таких умовах - це щоденне випробування на витривалість.

Суворі погодні умови

Температури в Ла-Рінконаді можуть бути дуже низькими, а погода - непередбачуваною. Вночі температура часто опускається нижче нуля, створюючи додаткові труднощі для мешканців. Вдень сонце може бути нещадним, але холод завжди поруч. Такі екстремальні погодні умови вимагають від людей особливої витривалості та здатності адаптуватися.

Відсутність інфраструктури

Ла-Рінконада має обмежену інфраструктуру, що робить життя тут ще важчим. Доступ до медичних послуг, чистої води та електрики обмежений. Мешканці часто живуть без елементарних зручностей, які ми вважаємо звичними в сучасному світі. Це створює додаткові виклики для підтримки здоров'я та безпеки.

Золотодобувна діяльність

Ла-Рінконада, також відоме як "Рай диявола", розташоване поблизу золотого рудника. Місто має репутацію небезпечного місця з високим рівнем злочинності. Місцеві жителі розповіли розповідають про беззаконня, напади, сутенерство, проституцію та пограбування.

Основним джерелом доходу для мешканців Ла-Рінконаді є золотодобувна промисловість. Однак ця діяльність пов'язана з небезпечними умовами праці та використанням токсичних речовин, таких як ртуть.

Шахтарі працюють в умовах, що загрожують їхньому здоров'ю та життю. Видобуток золота тут часто проводиться без належного захисту, що збільшує ризик професійних захворювань та нещасних випадків.

Працівники 30 днів працюють безоплатно, перш ніж отримують один день, коли можуть працювати на себе і зберігати знайдене золото. Виявлення 50 грамів золота вважається хорошим днем і може принести близько 2900 фунтів стерлінгів.

Соціальна сфера

Життя в Ла-Рінконаді - це не лише фізичне випробування, а й соціальне та економічне. Мешканці стикаються з бідністю, обмеженими можливостями для освіти та розвитку. Соціальна інфраструктура тут слабко розвинена, що ускладнює створення стабільних умов для життя.

Цікаві факти про Ла-Рінконаді