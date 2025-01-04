Як виглядає найменший аеропорт у світі: під час зльоту у людей перехоплює подих!

Де у світі існує маленький аеропорт, у якого злітна смуга коротша за футбольне поле? Крім дуже маленької злітної смуги, у цього аеропорту й інші цікаві речі, через які зліт стає справжнім випробовуванням для пасажирів.

Де знаходиться найменший аеропорт світу та які цікаві факти про нього відомі, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Де знаходиться найменший аеропорт у світі

Більшість із нас звикли до великих міжнародних аеропортів з десятками терміналів і нескінченними чергами.

Але є місце, де аеропорт виглядає як маленький будиночок з мінімальним набором зручностей. Йдеться про аеропорт Juancho E. Yrausquin, розташований на острові Саба, який входить до складу Карибських Нідерландів.

Цей аеропорт офіційно визнаний найменшим у світі, і його характеристики вражають:

Довжина злітно-посадкової смуги: лише 400 метрів! Для порівняння, у великих аеропортах смуги мають довжину понад 2-3 км.

Розташування: аеропорт знаходиться на скелястому острові, оточеному морем, що робить посадку справжнім викликом для пілотів, а зліт літака - випробуванням для пасажирів.

Обслуговування: лише невеликі літаки та приватні рейси. Жодних Boeing чи Airbus тут не побачиш.

Цікаві факти про цей аеропорт

Злітна смуга аеропорту на острові Саба відома як одна з найнебезпечніших у світі через коротку довжину та скелі з обох боків.

Весь персонал аеропорту легко вміщується в одній кімнаті, хоча їх буквально кілька людей.

Аеропорт дуже маленький, хоча його красу часто використовують в зйомках документальних фільмів про авіацію.

Аеропорт на острові Саба відкрили в 1959 році й це була величезна подія для всіх жителів острова.

Перший літак приземлився 9 лютого 1959, а після цього було заборонено літати на острів та з нього, тому було вирішено зробити належне будівництво і запустити його ще раз - у 1963 році.

У 1998 році аеропорт був пошкоджений ураганом "Джордж" і його відновили тільки у 2002 році.

Як його знайти?

Аеропорт знаходиться всього за кілька кілометрів від центральної частини острова, і більшість пасажирів - це туристи, які шукають тиші та спокою на тропічному раю.