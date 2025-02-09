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Самое высокое человеческое поселение в мире: где оно находится и почему его называют "негуманным"

Воскресенье 09 февраля 2025 21:30
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Самое высокое человеческое поселение в мире: где оно находится и почему его называют "негуманным" Где находится Ла-Ринконада и почему это самый ужасный город на земле (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Самый высокий город на земле находится на высоте 5100 метров и расположен он в перуанских Андах. Там постоянно живет около 16 000 человек, хотя условия там совершенно невозможны для жизни и это поселение называют "самым негуманным".

Что это за город, как он получил такое название и как люди там живут, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

В далеких Андах, на высоте, которая кажется недосягаемой для человеческой жизни, находится город Ла-Ринконада. Расположен он на высоте около 5100 метров над уровнем моря и это поселение считается самым высоким постоянным человеческим поселением в мире.

Экстремальная высота и ее последствия

На такой высоте воздух разрежен, и уровень кислорода значительно ниже, чем на уровне моря. Это создает условия, в которых даже простое дыхание становится испытанием. Жители Ла-Ринконады постоянно сталкиваются с горной болезнью, которая вызывает головокружение, головную боль и общую слабость. Жить в таких условиях - это ежедневное испытание на выносливость.

Суровые погодные условия

Температуры в Ла-Ринконаде могут быть очень низкими, а погода - непредсказуемой. Ночью температура часто опускается ниже нуля, создавая дополнительные трудности для жителей. Днем солнце может быть беспощадным, но холод всегда рядом. Такие экстремальные погодные условия требуют от людей особой выносливости, и способности адаптироваться.

Отсутствие инфраструктуры

Ла-Ринконада имеет ограниченную инфраструктуру, что делает жизнь здесь еще труднее. Доступ к медицинским услугам, чистой воде и электричеству ограничен. Жители часто живут без элементарных удобств, которые мы считаем привычными в современном мире. Это создает дополнительные проблемы для поддержания здоровья и безопасности.

Золотодобывающая деятельность

Ла-Ринконада, также известный как "Рай дьявола", расположен рядом с золотым рудником. Город имеет репутацию опасного места с высоким уровнем преступности. Местные жители рассказали о беззаконии, нападениях, сутенерстве, проституции и грабежах.

Основным источником дохода для жителей Ла-Ринконади является золотодобывающая промышленность. Однако эта деятельность связана с опасными условиями труда и использованием токсичных веществ, таких как ртуть.

Шахтеры работают в условиях, угрожающих их здоровью и жизни. Добыча золота здесь часто проводится без надлежащей защиты, что увеличивает риск профессиональных заболеваний и несчастных случаев.

Работники 30 дней работают бесплатно, прежде чем получают один день, когда могут работать на себя и хранить найденное золото. Обнаружение 50 граммов золота считается хорошим днем и может принести около 2900 фунтов стерлингов.

Социальная сфера

Жизнь в Ла-Ринконаде - это не только физическое испытание, но и социальное и экономическое. Жители сталкиваются с бедностью, ограниченными возможностями для образования и развития. Социальная инфраструктура здесь слабо развита, что затрудняет создание стабильных условий для жизни.

Интересные факты о Ла-Ринконаде

  • Город расположен на плато Альтиплано, на склонах ледника Белла-Дурмьенте
  • В Ла-Ринконади нет проточной воды и канализации - на весь город есть всего три душа
  • Мусор просто вывозят за пределы города и сваливают, поэтому в этой местности загрязнение пластиком зашкаливает, и люди из-за этого болеют
  • Город находится в зоне так называемой "горной тундры", которая характеризуется климатом арктических пустынь
  • Самый теплый месяц - ноябрь, и температура поднимается до +6 градусов.
  • Самый холодный месяц - июль, средняя температура составляет +1,5 градуса.
  • Постоянных жителей в городе - около 16 000 человек, но в сезон может быть до 30 000 человек
  • Почти все заработанное в шахтах шахтеры тратят в Ла-Ринконаде - на выпивку и азартные игры
  • Женщинам запрещено работать в шахтах, но можно снаружи перебирать выброшенный мусор
  • В городе нет полиции, поэтому там царит атмосфера Дикого Запада и Золотой лихорадки

Ранее мы писали о том, как выглядит самый маленький аэропорт в мире.

А еще рассказывали о том, как выглядит самая большая пещера мира, где могут поместиться сотни тысяч людей.

При написании материала были использованы источники: Википедия, NASA Earth Observatory, National Geographic, ThisCityKnows.

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