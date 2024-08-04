Намагайтеся зробити все". 115-річна жінка поділилася секретами довгого життя

Найстаріша жінка в США Елізабет Френсіс минулого тижня відсвяткувала свої 115 років. Вона офіційно стала найстарішою живою американкою. На початку цього року Френсіс отримала нагороду від LongeviQuest, організації, яка відстежує та збирає інформацію про найстаріших людей у ​​світі.

В чому секрет довголіття американки, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Washington Post.

Правила довголіття Елізабет Френсіс

"Намагайтеся зробити все, що ви можете. Любіть!"- це девіз життя Елізабет.

На додаток до життєвої філософії Френсіс, її довголіття може бути значною мірою пов’язане з її генетикою. Так, Її сестра дожила до 106 років, а батько помер, коли йому було 99, розповіла онука Френсіс Етель Харрісон.

Елізабет Френсіс 115 років (Скриншот)

Щодо того, як Френсіс прожила своє життя, лікар Холлі Холм сказала, що вона зробила все правильно для довголіття.

За словами Холмс, Френсіс часто переїжджала, дотримувалася здорової дієти та надавала пріоритет соціальним зв’язкам, що допомогло їй уникнути самотності та ізоляції.

Онука американки розказала, що її бабуся завжди вирощувала овочі на задньому дворі.

"Я ніколи не бачила, щоб вона ходила в ресторан швидкого харчування, як Chick-fil-A та всі інші місця, де я любила ходити. Вона ніколи цього не робила", - додала онука.

Також Френсіс ніколи не курила і не вживала алкоголь. Вона також не навчилася водити і або їздила громадським транспортом, або ходила куди завгодно пішки, сказала Гаррісон.

Також 115-річна американка розказала, що вона завжди говорила все те, що думала.

В родині Елізабет всі були довгожителями (Скриншот)