Самые известные долгожители рассказали, что они едят и категорически не употребляют

Продукты в вашем ежедневном рационе играют важную роль в вашем здоровье и продолжительности. Так, долгожители из "голубых зон" в мире питаются определенными продуктами, способствующими долгой жизни.

Что именно они едят, а что не используют, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на CNBC.

Едят долгожители

Фактически одна из ключевых практик людей, живущих в голубых зонах, заключается в питании преимущественно растительной пищей, состоящей из фруктов, овощей и орехов.

Многие долголетние люди считали свое питание залогом долгой здоровой жизни.

Вот что четыре человека в возрасте 99 лет и старше говорят, что они всегда едят, а также чего они никогда не делают.

Элизабет Фрэнсис , самый старый человек в США, которому 115 лет, сказал, что ест "абсолютно все".

Элизабет Фрэнсис 115 лет (Скриншот)

Она всегда выращивала свои овощи на заднем дворе.

"Я никогда не видела, чтобы она ходила в ресторан быстрого питания, как Chick-fil-A и все другие места, которые я люблю. Она никогда этого не делала", - рассказала о бабушке ее внучка.

Фрэнсис тоже никогда не курила и не употребляла алкоголь.

В свои 102 года Дебор Секели все еще помогает управлять своим фитнес-курортом и спа-центром трижды в неделю. Секели с детства придерживались преимущественно растительной диеты.

"Я пескатарианка. И мне действительно повезло, что я никогда не ела мяса благодаря моим родителям", - рассказала она.

Дебору исполнилось 102 года (Скриншот)

Ее типичный завтрак, обед и ужин выглядит так:

Завтрак: йогурт, банан и цельные злаки.

Обед: салат дома или обед в ресторане.

Ужин: рыба, салат и печеный картофель или он попробует что-нибудь новое.

Ее диета очень похожа на средиземноморскую, включает рыбу, цельные зерна, фрукты и овощи.

Ширли Ходес, которой было 106 лет , в марте прошлого года сказала, что ограничила потребление животного жира и пьет только обезжиренное молоко.

"Мне нравилось есть простую, сбалансированную диету без лишних сладостей", - сказала Ходес.

Она следовала указаниям, которым ее научили на курсах Красного Креста по питанию, которые она прошла во время Второй мировой войны.

99-летняя Дейзи Макфадден

В интервью Forbes Дейзи Макфадден поделилась, что обычно ела на завтрак, обед и ужин.

Ее еда обычно включала:

Завтрак: овсяная каша, клюквенный сок и банан.

Обед: Салат из свеклы, огурцов, помидоров и курицы или рыбы

Ужин: нежирное мясо и овощи, приготовленные на пару

Десерт: свежие фрукты

"Я вообще не пью газировки, никогда!", - сказала она.

Вместо этого она пила воду, сок, молоко или холодный чай.