Самое известное украшение Кейт Миддлтон: история обручального кольца с сапфиром

Обручальное кольцо с сапфиром, которое Кейт Миддлтон носит на руке, поражает не только видом. История этого украшения началась задолго до ее появления на руке супруги принца Уильяма.

Кому принадлежало обручальное кольцо раньше и как оно попало в Кейт Миддлтон, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Какое на вид одно из самых известных украшений

Обручальное кольцо Кейт - это 12-каратный овальный сапфир, окруженный 14 бриллиантами в 18-каратном белом золоте.

Кейт Миддлтон носит обручальное кольцо принцессы Дианы (фото: Getty Images)

Как утверждает ювелирная компания Garrard, занимавшаяся изготовлением семейной реликвии, дизайн кольца опирался на другое известное драгоценное изделие королевской коллекции. Вдохновением для изготовления кольца с сапфиром стала брошь королевы Виктории, которую заказал принц Альберт в 1840 году для своей невесты.

Сколько владельцев имело обручальное кольцо

Первым обручальное кольцо с сапфиром на своей руке начала носить принцесса Диана. Именно ей представился случай выбрать для себя кольцо.

На самом деле вариант обручального кольца такого дизайна вызвал немало споров в королевской семье.

По традиции, все драгоценности для королевских особ производились исключительно под заказ. Однако принцессе Диане пришлось по вкусу кольцо, которое было представлено в каталоге компании Garrard. Но, несмотря на дискуссии, кольцо с сапфиром торжественно засияло на пальце принцессы Дианы в день свадьбы 1981 года.

Передала ли принцесса Диана перед смертью свое кольцо в собственность мужа или нет, однако оказалось украшение в руках ее сыновей.

Принцесса Диана вместе с сыновьями принцем Уильямом и принцем Гарри (фото: instagram.com/princeandprincessofwales)

Интересно, что во время распределения драгоценностей матери обручальное кольцо с сапфиром выбрал для себя принц Гарри. Однако он передал его брату Уильяму, когда тот собрался сделать предложение своей тогдашней девушке Кейт Миддлтон.

Как кольцо перешло к Кейт

Предложение принца Уильяма стало трогательной новостью. Кейт Миддлтон была приятно удивлена перстнем с сапфиром и бриллиантами, принадлежавшим покойной матери Уильяма. Впервые почитатели королевской семьи заметили кольцо с сапфиром в Кейт во время объявления о помолвке 16 ноября 2010 года.

Кейт Миддлтон (фото: Getty Images)

После свадьбы Миддлтон еще неоднократно одевала кольцо. Также она носила обручальное кольцо с сапфиром во время своей беременности.

Принцесса Уэльская вместе с мужем принцем Уильямом (фото: instagram.com/princeandprincessofwales)

Что известно о лечении принцессы Уэльской?

В марте Кейт Миддлтон сделала официальное заявление, что она больна раком. Такой диагноз женщина получила в ходе плановой операции на брюшной полости. Принцесса сообщила, что начала проходить курс химиотерапии для улучшения своего состояния.

Впервые после заявления о болезни Миддлтон появилась на публике спустя шесть месяцев. Она посетила церемонию Trooping the Colour в Лондоне вместе с мужем, принцем Уильямом и тремя детьми.

Через два месяца принцесса Уэльская записала с мужем видео в поддержку британских олимпийцев.