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5 стильних повсякденних образів Кейт Міддлтон

Неділя 28 квітня 2024 18:36
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5 стильних повсякденних образів Кейт Міддлтон Кейт Міддлтон (фото: Getty images)
Автор: Юлія Любченко

Кейт Міддлтон є прикладом того, як жінка має власний стиль, який підкреслює її особливості та красу. Всі ми звикли, що принцеса завжди виглядає, як представниця королівської родини, але іноді і вона дозволяє собі носити повсякденні образи.

РБК-Україна (проект Styler) вирішило показати, які повскяденні образи носить дружина принца Уельского.

5 стильних повсякденних образів Кейт Міддлтон

Принцеса любить носити смугасті речі, зокрема, це кофтинки або футболки. Так, в одному зі своїх луків жінка поєднала смугастий світшот з білосніжними. Сам він має темно-синій колір, але у білу смужку.

Це вбрання вона доповнила білими кедами. Цей образ чудово підходить для весни та прохолодних літніх вечорів.

5 стильних повсякденних образів Кейт Міддлтон5 стильних повсякденних образів Кейт Міддлтон

Стильний повсякденний образ Кейт Міддлтон (фото: Pinterest)

Кажуть, що принцеса може дозволити собі усе, тому Кейт може вийти у світ в коротких шортах. Для одного зі своїх повсякденних образів Міддлтон вибрала молочні міні-шорти, які поєднала з білим поло і кедами.

5 стильних повсякденних образів Кейт Міддлтон5 стильних повсякденних образів Кейт Міддлтон

Принцеса Уельська у коротких шортах (фото: Pinterest)

У третьому повсякденному образі, Кейт показалась разом з чоловіком Вільямом. Для прогулянки вона вибрала білу футболку, без жодних візерунків та з круглим вирізом, а також одягнула джинси кольору хакі.

5 стильних повсякденних образів Кейт Міддлтон5 стильних повсякденних образів Кейт Міддлтон

Що носить Кейт Міддлтон у повсякденному житті (фото: Pinterest)

Міддлтон полюбляє широкі штани, адже це зручно, стильно та їх можна поєднати з будь-яким верхом. Так, колись принцеса з’явилась у широких бежевих кюлотах, які скомбінувала з білою сорочкою та кедами. Цей образ виглядає вишукано та підходить на кожен день.

5 стильних повсякденних образів Кейт Міддлтон5 стильних повсякденних образів Кейт Міддлтон

Кейт Міддлтон у повсякденному образі (фото: Pinterest)

Невістка короля Чарльза III також майже завжди демонструє спокійні кольори, але вони можуть виглядати яскраво. Так, наприклад, Кейт показала цікавий повсякденний образ зі смарагдовою кофтинкою та темно-синіми вільними брюками.

5 стильних повсякденних образів Кейт Міддлтон5 стильних повсякденних образів Кейт Міддлтон

Повсякденні образи принцеси Уельської (фото: Pinterest)

Раніше ми розповідали, які нові звання отримали Кейт Міддлтон та принц Вільям.

Також читайте, чому королева Єлизавета II любила неідеальність.

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