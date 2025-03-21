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У найвіддаленішій галактиці виявили кисень: це ламає уявлення про становлення Всесвіту

П'ятниця 21 березня 2025 13:00
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У найвіддаленішій галактиці виявили кисень: це ламає уявлення про становлення Всесвіту Астрономи виявили кисень у найдальшій галактиці JADES-GS-z14-0 (фото: NASA)
Автор: Павло Колеснік

Астрономи знайшли кисень у найдальшій галактиці, змінивши уявлення про ранній Всесвіт.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на британську газету The Independent.

Деталі відкриття

Два незалежні колективи вчених оголосили про сенсаційне відкриття: у галактиці JADES-GS-z14-0, найбільш віддаленої з відомих науці, виявлено сліди кисню. Відкриття, зроблене за допомогою масиву радіотелескопів ALMA в Чилі за участю Європейської південної обсерваторії (ESO), змушує переглянути уявлення про хімічну еволюцію перших галактик.

Галактика JADES-GS-z14-0 розташована на відстані, з якої її світло добиралося до Землі 13,4 мільярда років. Це означає, що спостережувана структура існувала, коли Всесвіту було менше ніж 300 мільйонів років - лише близько 2% від його нинішнього віку.

Однак здивувала не тільки сама присутність кисню, а й його концентрація, що в 10 разів перевищує розрахункові значення. Це вказує на те, що хімічна еволюція деяких галактик йшла набагато швидше, ніж передбачалося раніше.

"Уявіть, що ви шукаєте первісне поселення, а знаходите мегаполіс із хмарочосами. Саме так ми себе почували", - коментує Сандре Схаувс, провідний автор одного з досліджень.

У найвіддаленішій галактиці виявили кисень: це ламає уявлення про становлення ВсесвітуУчені виявили кисень у найбільш віддаленої із відомих галактик (фото: ALMA)

Зазвичай молоді галактики складаються переважно з водню і гелію, а важкі елементи накопичуються в процесі зоряного циклу. Однак дані JADES-GS-z14-0 показують, що цей процес міг іти в рази швидше.

Ключовим фактором успіху стали точні вимірювання ALMA, що дали змогу визначити відстань до галактики з мінімальною похибкою. "Без ALMA ми не змогли б підтвердити дані, зібрані телескопом "Джеймс Вебб"", - підкреслює співавтор дослідження Річард Баувенс.

Провідний автор другої наукової роботи Стефано Карніані зазначає, що це відкриття ставить під сумнів наявні моделі космічної еволюції. Якщо важкі елементи з'явилися так швидко, значить, перші зірки народжувалися і гинули набагато стрімкіше, насичуючи простір будівельними матеріалами для планет і, можливо, життя.

Тепер астрономи планують продовжити пошуки подібних "прискорених" галактик. Їхнє виявлення допоможе зрозуміти, як ранній Всесвіт, який вважався порожнім і темним, зумів так швидко створити умови для формування складних структур.

У найвіддаленішій галактиці виявили кисень: це ламає уявлення про становлення ВсесвітуJADES-GS-z14-0 - поточний рекордсмен за найбільш віддаленою з відомих галактик (фото: NASA)

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