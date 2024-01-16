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Hubble показав драматичне зіткнення двох спіральних галактик

Вівторок 16 січня 2024 16:13
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Hubble показав драматичне зіткнення двох спіральних галактик Hubble сфотографував зіткнення двох галактик, що знаходяться на відстані 570 млн світлових років (фото: NASA Science)
Автор: Павло Колеснік

Група супроводу місії Hubble опублікувала нове зображення. Воно демонструє драматичні наслідки зіткнення двох галактик.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на сайт Європейського космічного агентства (ESA).

Агентство опублікувало оброблену фотографію пари галактик Arp 122, яку вдалося зробити телескопу "Хаббл". Arp 122 складається з двох спіральних галактик, що зіштовхуються: NGC 6040 (деформована і під кутом до камери) і LEDA 59642 (на знімку виглядає майже ідеально круглою). Ця пара знаходиться за 570 мільйонів світлових років від Землі.

Hubble показав драматичне зіткнення двох спіральних галактикПара галактик, що зіштовхується NGC 6040 и LEDA 59642 (фото: ESA/Hubble & NASA)

Зіткнення галактик може призвести до двох можливих результатів: знищення однієї з них або злиття в одну більшу структуру. Через сотні мільйонів років Arp 122 цілком може стати однією великою галактикою (а ймовірно вже стала - за той час, що до нас дійшло світло NGC 6040 і LEDA 59642).

Аналогічно Чумацький шлях має подібну подію: приблизно через 4 мільярди років наша галактика зіткнеться з Андромедою, що може призвести до утворення гігантської галактики у формі еліпса.

Також існує ймовірність, що задовго до зустрічі з Андромедою, приблизно через 2 мільярди років, Чумацький шлях зіткнеться з меншою галактикою-супутником, такою як Велика Магелланова Хмара.

Вчені припускають, що зіткнення цих двох галактик може викликати навантаження надмасивної чорної діри в центрі Чумацького шляху, що призведе до її збільшення в розмірах і викиду потужних потоків радіації.

Раніше ми писали, що оприлюднено докладний знімок вибуху зірки у глибинах космосу.

А ще ви можете прочитати, як проходить день на Марсі.

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NASA Hubble галактика