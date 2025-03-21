В самой отдаленной галактике обнаружили кислород: это ломает представление о становлении Вселенной

Астрономы нашли кислород в самой далекой галактике, изменив представления о ранней Вселенной.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на британскую газету The Independent .

Детали открытия

Два независимых коллектива ученых объявили о сенсационном открытии: в галактике JADES-GS-z14-0, самой далекой из известных науке, обнаружены следы кислорода. Открытие, сделанное с помощью массива радиотелескопов ALMA в Чили при участии Европейской южной обсерватории (ESO), заставляет пересмотреть представления о химической эволюции первых галактик.

Галактика JADES-GS-z14-0 находится на расстоянии, с которого ее свет добирался до Земли 13,4 миллиарда лет. Это значит, что наблюдаемая структура существовала, когда Вселенной было менее 300 миллионов лет - всего около 2% от ее нынешнего возраста.

Однако удивило не только само присутствие кислорода, но и его концентрация, в 10 раз превышающая расчетные значения. Это указывает на то, что химическая эволюция некоторых галактик шла гораздо быстрее, чем предполагалось ранее.

"Представьте, что вы ищете первобытное поселение, а находите мегаполис с небоскрёбами. Именно так мы себя чувствовали”, - комментирует Сандре Схаувс, ведущий автор одного из исследований.

Ученые обнаружили кислород в самой далекой из известных галактик (фото: ALMA)

Обычно молодые галактики состоят преимущественно из водорода и гелия, а тяжелые элементы накапливаются в процессе звездного цикла. Однако данные JADES-GS-z14-0 показывают, что этот процесс мог идти в разы быстрее.

Ключевым фактором успеха стали точные измерения ALMA, позволившие определить расстояние до галактики с минимальной погрешностью. “Без ALMA мы не смогли бы подтвердить данные, собранные телескопом “Джеймс Уэбб”", - подчеркивает соавтор исследования Ричард Баувенс.

Ведущий автор второй научной работы Стефано Карниани отмечает, что это открытие ставит под сомнение существующие модели космической эволюции. Если тяжелые элементы появились так быстро, значит, первые звезды рождались и погибали гораздо стремительнее, насыщая пространство строительными материалами для планет и, возможно, жизни.

Теперь астрономы планируют продолжить поиски подобных "ускоренных" галактик. Их обнаружение поможет понять, как ранняя Вселенная, считавшаяся пустой и темной, сумела так быстро создать условия для формирования сложных структур.

JADES-GS-z14-0 - текущий рекордсмен по самой далекой из известных галактик (фото: NASA)

Вас может заинтересовать: