Найстарішою жінкою у світі назвали 115-річну іспанку: що про неї відомо

Життя найстарішої жінки світу

Морера народилася Сан-Франциско 4 березня 1907 року. Її батьки були емігрантами, і дівчинка народилася через рік після їхнього переїзду до США. Коли Марії було вісім років, сім'я вирішила повернутися до Іспанії.

Батько трансатлантичну подорож не витримав, він помер від туберкульозу легень наприкінці поїздки. А сама Марія назавжди втратила слух на одному вусі через падіння.

Марія Морера у дитячому віці стала свідком запуску на воду легендарного "Титаніка", а також запуску першого в історії польоту з механічним двигуном братів Райт. Вона пережила дві світові війни, громадянську війну в Іспанії та дві світові пандемії.

Марія Морера в юності

Останні 22 роки найстаріша жінка світу провела в будинку для людей похилого віку в Каталонії, Іспанія. У 2020 році Марія перенесла COVID-19, і вона вважається найстарішою людиною, яка одужала.

За своє життя у Морери народилося 3 дітей, 11 онуків та 13 правнуків. До 116-річчя їй залишилося лише кілька тижнів. Проте жінка за допомогою доньки освоює Twitter для спілкування зі своїми фанами.

Нещодавно вона написала: "Я стара, дуже стара, але не ідіотка". Коли іспанка дізналася про свій новий титул, вона зізналася: "Я здивована та вдячна". Також вона подякувала всім, хто виявив до неї інтерес та зазначила, що нічого для цього спеціально не робила.

Марія Морера дуже любить собак

Що відомо про попередню довгожительку

Монашка із Франції, сестра Андре, померла на початку січня 2023 року. Її вік на момент смерті становив 118 років.

Майже все своє життя вона присвятила служінню людям. У юності Люсіль Рандон (сестра Андре) працювала гувернанткою. У 41 рік вона стала монахинею і працювала майже 40 років у лікарні, де допомагала старим та сиротам.

У розмові з журналістами сестра Андре зізналася, що вона не має жодного секрету довголіття. Вона не обмежувала себе у смачній їжі та улюблених напоях – шоколад і вино.

Найстарішою жінкою у світі згідно з даними Книги рекордів Гіннеса була Жанна Луїза Кальман. Вона прожила 122 роки та 164 дні.