Самой старейшей женщиной в мире назвали 115-летнюю испанку: что о ней известно

Жизнь самой старейшей женщины мира

Морера родилась в Сан-Франциско 4 марта 1907 года. Ее родители были эмигрантами, и девочка родилась через год после их переезда в США. Когда Марии было 8 лет, семья решила вернуться в Испанию.

Отец трансатлантическое путешествие не выдержал, он умер от туберкулеза легких в конце поездки. А сама Мария навсегда потеряла слух на одном ухе из-за падения.

Мария Морера в детском возрасте стала свидетельницей запуска на воду легендарного "Титаника", а также запуска первого в истории полета с механическим двигателем братьев Райт. Она пережила две мировые войны, гражданскую войну в Испании и две глобальные пандемии.

Мария Морера в юности

Последние 22 года самая старейшая женщина мира провела в доме для людей преклонного возраста в Каталонии, Испания. В 2020 году Мария перенесла COVID-19, и она считается самым старейшим человеком, который выздоровел.

За свою жизнь у Мореры родилось 3 детей, 11 внуков и 13 правнуков. До 116-летия ей осталось всего несколько недель. Однако женщина с помощью дочери осваивает Twitter для общения со своими фанатами.

Недавно она написала: "Я старая, очень старая, но не идиотка". Когда испанка узнала о своем новом титуле, она призналась: "Я удивлена и благодарна". Также она поблагодарила всех, кто проявил к ней интерес и отметила, что ничего для этого специально не делала.

Мария Морера очень любит собак

Что известно о предыдущей долгожительнице

Монашка из Франции, сестра Андре, скончалась в начале января 2023 года. Ее возраст на момент смерти составил 118 лет.

Почти всю свою жизнь она посвятила служению людям. В юности Люсиль Рандон (сестра Андре) работала гувернанткой. В 41 год она стала монахиней и работала почти 40 лет в больнице, где помогала старикам и сиротам.

В беседе с журналистами сестра Андре призналась, что у нее нет никакого секрета долголетия. Она не ограничивала себя во вкусной еде и любимых напитках - шоколад и вино.

Самой старейшей женщиной в мире согласно данным Книги рекордов Гиннеса была Жанна Луиза Кальман. Она прожила 122 года и 164 дня.