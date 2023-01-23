Знайдено найстарішого собаку у світі: у цієї крихітки неймовірна історія життя

У штаті Огайо, США, знайдено найстарішого собаку у світі. Крихітна чихуахуа на прізвисько Спайк стала володарем світового рекорду Гіннеса. Цьому псові нещодавно виповнилося 23 роки і його назвали найстарішим собакою у світі.

Історія довгожителя Спайка

У серпні 2009 року Ріта Кімбол виявила на стоянці супермаркету крихітного собаку. Він самотньо сидів просто на асфальті й поряд не було нікого, хто міг би про нього подбати. Рита відчинила двері своєї машини, щоб подивитися, чи захоче пес піти до неї.

"Спайк схопився і сів на сидіння, ніби знав, куди ми їдемо і що він має бути саме тут", - розповіла жінка.

Найстаріший пес у світі на прізвисько Спайк

За словами Рити, у собаки була стерта вся шерсть на спині, на шиї - криваві рани від ланцюга чи мотузки, і загалом пес виглядав досить моторошно. Але її це не зупинило, і вона вирішила дати малюкові шанс вижити та знайти сім'ю, що його любить.

Спайк оселився на фермі Кімбаллів та пережив за ці роки кілька нападів різних тварин. Щоразу він мав мінімальні шанси на виживання, але він показав себе хоробрим бійцем.

Наразі пес майже осліп і погано чує, але щоранку разом із господинею він встає о 7-й ранку і відвідує всіх тварин на фермі - від корів до кішок.

Рекорд Гіннеса

Ріта Кімбол зізналася, що думка про те, що Спайк може бути рекордсменом, відвідала її після перегляду відео Джиммі Феллона про собаку-рекордсмена. Найстаріший собака на той момент був молодшим за її Спайка.

"Більша частина нашої родини знала, що Спайк старий, але не всі знали, що він має шанс стати найстарішим у світі. Тепер, коли він є володарем титулу світових рекордів Гіннеса, вони дивляться на нього як на знаменитість. І не можуть повірити, що він прожив так довго", – каже господиня.

Фото: Світові рекорди Гіннеса

Титул найстарішого собаки світу Спайк отримав у грудні 2022 року, і він всього на пару місяців виявився старшим за іншого пса - Джино Вульфа. Попередньому рекордсмену 15 листопада виповнилося 22 роки. А Спайку на момент отримання титулу було 23 роки та 43 дні.

"Вік Спайка заснований на низці доказів, включаючи документи від кількох ветеринарів, які всі оцінили одну і ту ж приблизну дату народження в період з липня по листопад 1999 року. Це було засновано на його стані здоров'я, включаючи зуби та очі. Йому було близько 10 років, коли його знайшла Рита та його родина", - розповіли представники книги рекордів Гіннеса.

Найстаріший пес у світі

Що відомо про собак-довгожителів

Рекордсменом за останні сто років вважається австралійський вівчарський собака на прізвисько Блю. Цей пес жив в Австралії й помер у 1939 році у віці 29 років та 160 днів.

На другому місці - бігль на прізвисько Буч із США, який прожив 28 років і помер у 2003 році. Третє місце поділили уельський собака Таффі з Великобританії та мопс Снукі з Південної Африки - обидва пси прожили понад 27 років.

Попередниця Спайка померла в листопаді 2022 року - той-фокстер'єру Пебблз було 23 роки, і вона теж була внесена до книги рекордів Гіннеса.