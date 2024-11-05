Найбільший хижий птах в світі: вчені знайшли скам'янілість, якій 12 мільйонів років

Донедавна вчені вважали, що найбільший птах, який колись існував, досягав 3 метрів заввишки. Але нещодавня знахідка вказує на те, що існувала ще більша "пташка".

Про знахідку найбільшого птаха в історії розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на IFL Science .

Що відомо про знахідку

Нещодавно виявлена кістка ноги з Колумбії, ймовірно, належить найбільшому представнику родини Phorusrhacid - яких називають "птахи-хижаки".

Команда науковців, яка описала знахідку, припускає, що особина була на 5-20 відсотків більшою за попереднього рекордсмена, який міг сягати 3 метрів.

Кістка, яка розширює розмірний діапазон хижих птахів, не нова, її знайшли майже 20 років тому. Однак, коли Сезар Пердомо з Музею Ла Тормента в Колумбії знайшов скам'янілість, він не був упевнений, якому виду належать рештки.

Спочатку вдалося встановити, що скам'янілість походить з міоцену (12 мільйонів років тому) і є нижньою частиною лівої ноги істоти. Її розмір змусив палеонтологів засумніватися в її походженні, але сканування виявило глибокі ямки, що є відмінною рисою кісток ніг Phorusrhacid.

Згодом дослідники створили 3D-модель кістки і дійшли висновку, що вона точно належала "птаху" Phorusrhacids.

На додаток до природних ямок, сканування також виявило сліди зубів, ймовірно, представника древнього виду крокодила - пурусзавра, 9-метрового каймана. Вчені припустили, що птах загинув би від отриманих травм, враховуючи розміри крокодилів 12 мільйонів років тому.

Крім розміру, знахідка примітна ще й з іншої причини. Більшість скам'янілостей птахів-хижаків були знайдені в Аргентині та її околицях. Пустеля Татакоа в Колумбії, де було знайдено цю знахідку, знаходиться на північ від екватора, де раніше не знаходили залишки Phorusrhacid.

Що з'ясували про вид птаха

Phorusrhacid повністю виправдовують своє прізвисько "птахів-хижаків". Мало того, що вони харчувалися м'ясом, а не фруктами чи насінням, як більшість гігантських птахів, вони були головними хижаками щонайменше 43 мільйони років у Південній Америці.

Щоб легше вполювати здобич, Phorusrhacid мали міцні кінцівки, пристосовані для бігу. Саме за цією частиною встановили розмір птаха.

Розрахунки на основі частини однієї кістки є приблизними, але доктор Шивон Кук з Університету Джона Хопкінса і співавтори дослідження підрахували, що "пташка" важила б 156 кг. Оскільки родичі з меншими кістками стопи досягали 3 метрів заввишки, ця істота цілком могла перевищувати раніше встановлений зріст.