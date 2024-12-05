Самая старая птица в мире отложила яйца и ждет потомство: трогательная история

Некоторые виды альбатросов могут дожить до 70 лет, впрочем, поэтому они менее плодородны, что влияет на изменения в популяции. Однако произошло уникальное событие для орнитологов: 74-летняя самка альбатроса, которая является старейшей птичкой в мире, ожидает потомства.

Что известно о самой старой птице

Самая старая из известных диких птиц - самка альбатроса по имени Виздом (Мудрость) - отложила яйцо в зрелом возрасте 74 лет после того, как нашла новую пару в начале этого года.

Виздом была впервые идентифицирована и отмечена биологами после того, как она отложила яйцо на атолле Мидвэй в 1956 году. Поскольку альбатросы не откладывают яйца до пятилетнего возраста, Служба рыбных ресурсов и природы США оценивают ее возраст не менее 74 лет.

Также в Службе рыбного хозяйства и дикой природы США считают, что в своей жизни Виздом могла отложить 50-60 яиц, из которых 30 стали полноценными птенцами. Большинство из них - от ее давнего партнера Акеакамая, с которым она жила в паре в течение длительных 60 лет.

Однако, по словам биолога Службы рыбного хозяйства и дикой природы США, Бет Флинт, у Виздом могли быть и другие партнеры. Хотя альбатросы выбирают себе пару на всю жизнь, они могут найти новых партнеров в случае необходимости - например, если переживут своего первого партнера.

Ежегодно в ноябре популяция альбатросов возвращается на атолл в северной части Тихого океана, чтобы найти себе пару, после удивительных танцев ухаживания.

Каждый год, когда Виздом возвращалась, это помогало ученым узнать больше о том, как долго морские птицы могут жить и воспитывать птенцов. Ее возвращение не только вдохновляло любителей птиц по всему миру, но и помогало лучше понять, как можно защитить этих грациозных морских птиц и среду обитания, необходимую им для выживания в будущем.

Но в 2021 году и в последующие годы "муж" Виздом, Акеакамай, не вернулся на место гнездования. Вероятно, он скончался.

Хотя альбатросы редко даже доживают до такого почтенного возраста как Виздом, в начале этого года птица дала надежду на то, что она может снова спариваться - ее заметили в марте за ухаживаниями за другими птицами.

После наблюдений, Служба рыбного хозяйства США объявила, что Виздом отложила яйцо. Биологи считают самку альбатроса уникальной - неизвестно ни об одной птице хотя бы примерно ее возраста. Второй долгожитель среди птиц имеет 45 лет, поэтому это очень редкое явление.

Когда появятся птенцы

Большинство яиц откладывается на атолле в начале декабря. Период инкубации яиц альбатроса составляет 64-65 дней, а большинство птенцов вылупляются в январе-феврале следующего года.

Ожидание может быть напряженным, но ожидается, что птенец вылупится, или, по крайней мере, у него хорошие шансы на это. По словам биологов, ежегодно вылупляется около 70 или 80 процентов яиц, отложенных на атолле. Затем примерно 50 процентов из них выживают и покидают Мидуэй.