Найсмачніші рецепти яблучних пирогів до Спаса. Готувати швидко і недорого

Яблучний Спас треба обов'язково відзначати з пирогами, приготованими на основі яблук - цього неймовірно корисного, смачного і недорогого українського фрукта
Дивіться нижче в матеріалі Styler смачні й недорогі рецепти пирогів.
Наріжте яблука на кубики. Збийте 2 великі яйця кімнатної температури з цукром, ванільним цукром і щіпкою солі.
Додайте розтоплене вершкове масло, сметану, борошно, розпушувач. Розмішайте тісто до однорідності. Введіть у масу яблука.
Змастіть сковороду вершковим маслом, викладіть масу і випікайте під кришкою на маленькому вогні 30-40 хвилин. Переверніть пиріг за допомогою пергаменту та тарілки та випікайте ще 10 хвилин.
Змішайте цукрову пудру з корицею та посипте нею пиріг.
Наріжте яблука півкільцями. Поставте грітися сковороду з вершковим маслом. Обсмажте на помірному вогні яблука. Додайте конфітюр, і корицю. Потоміть 5-7 хвилин у власному соку.
Розігрійте духовку до 195 градусів. Змішайте яйце з м'яким вершковим маслом. Візьміть два круглих вірменських лаваша, вилийте на нього суміш яйця з маслом. Розмажте пензликом.
Викладіть начинку і заверніть лаваші. Відправте в духовку на 10-12 хвилин. Наш штрудель готовий. Посипте його цукровою пудрою, коли він прохолоне.
*Інгредієнти розраховані на склянку 250 мл.
Змішайте в сухому посуді борошно, манку, цукор, розпушувач. Перемішайте. Розділіть на чотири частини.
Яблука почистіть і натріть на крупній тертці. Розділіть на три частини.
Форму діаметром 20 см застеліть пергаментом і змастіть олією. Викладіть чергуючи сухі інгредієнти та яблука. Розподіляйте і злегка притискайте.
Змішайте воду з олією й акуратно влийте на пиріг. Зробіть проколи виделкою, щоб розподілити рідину. Відправте до розігрітої до 180 градусів духовки на 45 хвилин.
Готовий пиріг залиште охолонути і присипте цукровою пудрою. Смачного!
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