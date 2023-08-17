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Самые вкусные рецепты яблочных пирогов к Спасу. Готовить быстро и недорого

Как приготовить пирог к Спасу (скриншот)
Автор: Светлана Мащенко

Яблочный Спас следует обязательно отмечать с пирогами, приготовленными на основе яблок - этого невероятно полезного, вкусного и недорогого украинского фрукта.

Смотрите ниже в материале Styler вкусные и недорогие рецепты пирогов.

Яблочный пирог на сковороде

  • Яблоки - 2 шт. (350-400 г)
  • Яйцо - 2 шт.
  • Сахар - 80 г
  • Ванильный сахар - 10 г
  • Щепотка соли
  • Растопленное сливочное масло - 25 г
  • Сметана или йогурт - 120 г (слегка теплые или комнатной температуры)
  • Мука - 160 г
  • Разрыхлитель - 10 г
  • Корица и сахарная пудра по вкусу, чтобы посыпать пирог сверху.

Нарежьте яблоки на кубики. Взбейте 2 больших яйца комнатной температуры с сахаром, ванильным сахаром и щепоткой соли.

Добавьте растопленное сливочное масло, сметану, муку, разрыхлитель. Размешайте тесто до однородности. Введите в массу яблоки.

Смажьте сковороду сливочным маслом, выложите массу и выпекайте под крышкой на небольшом огне 30-40 минут. Переверните пирог пергаментом и тарелкой и выпекайте еще 10 минут.

Смешайте сахарную пудру с корицей и посыпьте ею пирог.

 

Яблочный штрудель из лаваша

  • Лаваш тонкий - 2 шт.
  • Яблоки - 400 г (3 шт.)
  • Яйцо - 1 шт.
  • Масло сливочное - 65 г
  • Конфитюр (варенье) - 6 ч. л.
  • Мед - 1 ст. л.
  • Корица - по вкусу
  • Пудра сахарная - по вкусу

Нарежьте полукольцами яблоки. Поставьте греться сковороду со сливочным маслом. Обжарьте на умеренном огне яблоки. Добавьте конфитюр и корицу. Потомите 5-7 минут в собственном соку.

Разогрейте духовку до 195 градусов. Смешайте яйцо с мягким сливочным маслом. Возьмите два круглых армянских лаваша, вылейте на него смесь яйца с маслом. Размажьте кисточкой.

Выложите начинку и заверните лаваши. Отправьте в духовку на 10-12 минут. Наш штрудель готов. Посыпьте его сахарной пудрой, когда он остынет.

 

Постный пирог "Три стакана"

  • Мука - 1 стакан
  • Сахар - 1 стакан
  • Манка - 1 стакан
  • Разрыхлитель - 1 ч. л. с горкой
  • Вода - 200 мл
  • Подсолнечное масло - 30 мл

*Ингредиенты рассчитаны на стакан 250 мл.

Смешайте в сухой посуде муку, манку, сахар, разрыхлитель. Перемешайте. Разделите на четыре части.

Яблоки почистите и натрите на крупной терке. Разделите на три части.

Форму диаметром 20 см застелите пергаментом и смажьте маслом. Выложите чередуя сухие ингредиенты и яблоки. Распределяйте и слегка прижимайте.

Смешайте воду с растительным маслом и аккуратно влейте на пирог. Сделайте проколы вилкой, чтобы распределить жидкость. Отправьте в разогретую до 180 градусов духовку на 45 минут.

Готовый пирог оставьте остыть и присыпьте сахарной пудрой. Приятного аппетита!

 

Ранее мы писали, что в Украине из-за календарной реформы выпадет один важный церковный праздник.

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