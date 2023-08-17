Після переходу ПЦУ на новий календар "втратиться" важливе свято: що відомо

З 1 вересня Православна церква України (ПЦУ) та Українська греко-католицька церква (УГКЦ) перейдуть на новоюліанський календар. Через зміщення дат на 13 днів назад цього року "втратиться" важливе свято.

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Про яке свято йдеться

Щороку 11 вересня православні віряни та греко-католики відзначали свято Усікновення голови Іоанна Предтечі - скорботну подію, зафіксовану в Священних Писаннях. У цю дату, менше двох тисяч років тому, був страчений великий пророк Іоанн Хреститель.

І хоча це свято не належить до числа "великих дванадесятих", але віряни відзначають його як важливу подію в християнстві. У цю дату треба дотримуватися строго посту і нічого не різати.

Після календарної реформи свято відзначатиметься 29 серпня вже з наступного року, а цього року воно "втратиться".

Коли святкувати Усікновення

За словами Блаженнішого Святослава, глави УГКЦ, рекомендує відзначати Усікновення найближчої неділі до 11 вересня (або 10-го, або 17-го).

"Я знаю, що у нас є багато храмів, посвячених цьому святу. Рекомендуємо цього року святкувати це свято в найближчу неділю перед або після 11 вересня, тобто або в неділю, 10 вересня, або наступної неділі, 17 вересня", - каже предстоятель.

Коли відзначати важливі дати у вересні 2023

Дванадесяті великі свята вересня відзначатимуться в такі дати:

Різдво Пресвятої Богородиці (Перша Пречиста) - 8 вересня (раніше 21 вересня)

Воздвиження Чесного Хреста Господнього - 14 вересня (раніше 27 вересня)

Зазначимо, що як у ПЦУ, так і в УГКЦ дозволяють парафіям за власним бажанням залишатися на "старому стилі".