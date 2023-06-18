Маковія та інші Спаси 2023: коли святкувати і як зміняться дати в новому календарі

Щороку в серпні українці відзначають "Спасівку", яка розпочинається на Маковія, 14 серпня і закінчується Горіховим Спасом, 29-го числа, якраз після великого свята - Успіння пресвятої Богородиці. Проте з переходом на новий літургійний календар для православних вірян все зміниться. Щоправда, ще не цього року.

Коли будемо святкувати Спаси 2023 і в наступні роки - в матеріалі Styler далі.

Коли Медовий, Яблучний і Горіховий Спас

Цьогоріч дати свят будуть ще "старими", адже новий церковний рік розпочинається з 1 вересня.

А вже наступного року Спаси можна буде святкувати за новоюліанським літургійним календарем, прийнятим на Синоді ПЦУ 24 травня. Ось як зміняться дати:

День семи мучеників Маковеїв, або Маковія - 1 серпня замість 14 серпня

замість 14 серпня Преображення Господнє, Яблучний Спас - 6 серпня замість 19 серпня

замість 19 серпня Успіння Пресвятої Богородиці - 15 серпня замість 28 серпня, а Горіховий Спас 16 серпня замість 29 серпня.

замість 28 серпня, а Горіховий Спас 16 серпня замість 29 серпня. Успенський пост триватиме з 1 по 14 серпня замість 14-27 серпня

Зазначимо, що попри реформу, в ПЦУ зазначили, що парафії та монастирі можуть за бажанням користуватися старим календарем.

Крім того рішення про зміну літургійного календаря остаточно ще має бути затверджено на помісному соборі 27 липня.

Традиції "Трьох Спасів"

Медовий Спас, або Маковія

Перший Спас - Медовий, який ще в народі називають Маковія. З цього дня розпочинається "Спасівка" - піст, який триває два тижні.

Назва свята - Маковій, пов'язана з братами Маковеями (Маккавеями), які прийняли мученицьку смерть за віру.

Головні традиції свята пов'язані з медом і бджільництвом. В цей день соти можна нести до церкви для освячення, а мед з них вважається найбільш цілющим. За звичаєм на Маковія печуть медові пряники, пригощають один одного свіжим медом. У випічку також додають мак.

Яблучний Спас

За церковним календарем в цей день велике дванадесяте свято - Преображення Господнє.

У церкві освячують яблука, якими потім пригощають рідних і близьких. З них печуть пироги, готують інші страви. Раніше в народі вірили, що яблука нового врожаю не можна їсти до Спаса - це великий гріх.

Коли ж скуштуєш яблуко на Спаса, за ним можна дізнатися про своє майбутнє. Кислувате яблуко - до труднощів, солодке - до радощів.

Горіховий (Хлібний) Спас

Третій Спас, Горіховий (Хлібний) відзначається 29 серпня. До цього часу зазвичай достигає ліщина, а також вже готове зерно з нового врожаю.

Заведено пекти хліб зі свіжого зерна і нести його на освячення до церкви. Потім його ділять між усіма членами сім'ї.

Крім того відзначається посвято Успіння Пресвятої Богородиці (28 серпня). А також перенесення нерукотворного образу Господа Ісуса Христа.

Зазначимо, що з переходом на новий календар зміняться всі дати свят, у тому числі й Різдво, яке тепер в ПЦУ офіційно святкуватиметься 25 грудня.

Тільки дати Великодня, а також пов'язані з ним подвижні свята: Вербна неділя, Воздвиження і Трійця будуть відзначатися "зі збереженням чинної Пасхалії".