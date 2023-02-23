Найсильніша дата 2023 року: які магічні ритуали провести, щоб привабити щастя

Астрологи вважають, що 23.02.2023 - це справжній портал можливостей. Цей день є найсильнішою дзеркальною датою у всьому році, тому не варто втрачати шанс на загадування бажання.

Що не можна робити в цей день та як загадати бажання - читайте нижче в матеріалі Styler.

Прогноз астрологів

Експерти кажуть, що ця дзеркальна дата принесе кардинальні зміни всім людям і принесе в їхні життя рівновагу. У тих, хто народився в цей день, у житті розпочнеться новий етап на новому полі діяльності.

23.02.2023 року є четвертим днем місячного місяця. У цей період люди починають ясно бачити, до яких наслідків призводять їхні дії. Якщо ви зробили помилку, її ще можна виправити.

Місяць перебуває в Овні, що сприятливо для починань, активних дій, але небезпека в тому, що багато хто схильний ухвалювати поспішні рішення.

Що не можна робити в цей магічний день

Подібні дати є дуже сильними з точки зору енергетик, тому важливо контролювати, які емоції превалюють у вас у цей день. Вас можуть накривати як позитивні, так і негативні почуття, але намагайтеся не надто піддаватися обом із них.

Цього дня уникайте:

поганих думок про когось

сварок і побажання комусь зла

конфліктів і з'ясування стосунків

Натомість краще зосередитися на собі, своєму житті та своїх цілях.

Як загадувати бажання в дзеркальну дату 23.02.2023 (фото: Freepik)

Як провести 23.02.2023

У дзеркальну дату відкривається портал можливостей. У вас можуть вирішитися тривожні питання, довготривалі справи та збуватися бажання. Усе залежить від тієї енергетики, якою ви наповнені.

23.02.2023 потрібно:

зберігати хороший настрій

складати плани та мріяти

знайомитися, спілкуватися

проводити час з близькими

миритися, якщо ви з кимось у сварці

звертатися з проханням до Всесвіту

Крім того, у цей день варто загадувати бажання. Нумерологи та астрологи переконані, що саме сьогодні вони набувають неабиякої сили.

Ритуал на здійснення бажання

Візьміть аркуш паперу та напишіть на ньому 23 бажання відповідно до дати. Пишіть вдумливо, а не перше, що спало на думку. Бажання повинні бути написаними в теперішньому часі: "Я заробляю таку суму на місяць".

Поки пишете, уявляйте, що ця мрія вже ваша, що вона вже збулася. Це стане такою терапією візуалізації.

Коли всі бажання написано, ви можете спалити аркуш. А можете навпаки залишити його для себе, щоб потім перевірити, чи збулось щось зі списку.