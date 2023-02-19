Проявіть обережність в останній тиждень зими: гороскоп для всіх знаків Зодіаку з 20 по 26 лютого

Гороскоп на останній тиждень лютого говорить про те, що можливі різні напружені моменти у житті багатьох представників зодіакального сузір'я. Декому варто проявити обережність, щоб не потрапити до складної та заплутаної ситуації.

Що чекає на кожен знак Зодіаку в період з 20 по 26 лютого, розповіли в SlovoFraza.

Овен

Проблеми мають властивість з'являтися у найвідповідальніші моменти вашого життя. Остерігайтеся у найближчий тиждень бездіяльності, зневіри та невпевненості. Бажання працювати зменшиться, але виконувати свої завдання буде життєво необхідним.

Овнів почнуть хвилювати питання, які до певного часу не мали жодного значення. А це означає, що настав час змінити цілі чи пріоритети в житті.

Телець

Понеділок буде складним і різке ослаблення Венери призведе до занепаду сил. Але не варто засмучуватися або брати вихідний не за планом - постарайтеся включити оптимізм і не беріться за складні справи.

Обережність найближчими днями стане для Тельців дуже важливою частиною. Постарайтеся не перевтомлюватися, будьте добрішими до оточуючих і не соромтеся попросити про допомогу, якщо вам це потрібно.

Близнюки

Найближчими днями ви можете стати свідками не найприємнішої ситуації. Якщо вона не стосуватиметься Близнюків безпосередньо, то не потрібно вступати в обговорення і витрачати свій дорогоцінний час загалом. Варто бути трохи егоїстичнішим цього тижня і берегти свій дорогоцінний час.

Наприкінці тижня ви зможете намацати твердий ґрунт під ногами. Але будьте особливо пильними та не ризикуйте у фінансовій чи любовній сфері. Наслідки можуть бути катастрофічними.

Рак

Навчіться блокувати негатив людей, які вас не люблять. Вже з понеділка можуть активізуватись ваші недоброзичливці. Венера буде слабкою, а це означає, що сил для протистояння буде небагато. Можуть бути різні хитрощі – будьте обережні.

Недоліки Раків можуть проявитися в невідповідний момент і потрібно придумати, як їх перевернути в переваги. Тиждень стане непростим, але дуже важливим.

Лев

Щоб залучити щастя до свого життя, Левам варто відмовитися від звичок заглядати у вчорашній день. Перестаньте думати про минуле та налаштуйтеся на позитивне майбутнє. У вас є всі шанси відкрити нові грані у коханні та дружбі.

Не варто приймати домашні, сімейні або робочі обов'язки як важкий тягар – знайдіть у них щось корисне та прекрасне. Це дозволить залучити удачу та стати продуктивнішою.

Діва

З 20 по 26 лютого вам категорично заборонено допускати перевтому та перероблювання. Тиждень не обіцяє у вашому житті бути особливо важким, ну сплутати вам карти зможе. У складні моменти уникайте самокритики.

Спирайтеся на логіку та факти, а не на емоції чи неприємні спогади. Навчіться жити поточним моментом, інакше на вас чекає велике розчарування.

Терези

Найближчими днями фізична активність вам стане тягарем. Можна обмежити заняття спортом і використовувати помірні навантаження, прогулянки, плавання. Зараз вам знадобиться прокачати інтелектуальні навички.

Як відпочинок і зміну обстановки можна використовувати шопінг, але намагайтеся не смітити грошима. Купуйте лише те, що вам справді необхідно. Цього тижня вам потрібно максимально зібратися і бути дуже уважними до того, що відбувається навколо.

Скорпіон

В останній тиждень зими на вас може накотити засмучення та смуток. Астрологи рекомендують у такі дні більше посміхатися, щоб привабити удачу, щастя та гарний настрій. Цього тижня особливо актуальною темою стане партнерство.

Можливо, Скорпіонам доведеться працювати в новій команді або просити про допомогу вже діючий колектив. Пам'ятайте, що йти з кимось по життю разом – набагато веселіше.

Стрілець

Венера почне заважати вам діяти у звичному ключі та по відпрацьованих схемах. Ця планета активізує неприємних людей, але не варто за це переживати. Усі пліткарі, заздрісники та вороги отримають по заслугах.

Цього тижня не варто будувати плани, зокрема обмірковувати варіанти помсти. Це може зіпсувати карму та спровокувати новий шквал неприємностей. Дотримуйтесь перевірених методів і не робіть кроків у невідомість.

Козеріг

Найближчими днями не варто застосовувати улюблену тактику та йти напролом. Спроби взяти силою те, що вам потрібно, призведе до складнощів у житті та появи нових ворогів. Постарайтеся цього тижня не лаятись, не ворогувати та не з'ясовувати стосунки.

Строго дотримуйтесь цього правила, інакше всі конфліктні ситуації витатимуть до весни у повітрі. Говоріть людям лише приємні слова, а якщо їх немає – помовчіть.

Водолій

У вас є шанси на цьому тижні знайти шлях до успіху та щастя. Але не поспішайте ним відразу рухатися - зараз важливо закінчити розпочаті раніше справи. Стиште амбіції та поспостерігайте за ситуацією.

На вас чекають позапланові зміни у багатьох сферах у житті, і деякі з них стануть дуже приємними. Якщо щось піде не так – пам'ятайте, що у світі все між собою взаємопов'язане. Будьте мудрішими та спокійнішими, не поспішайте з рішеннями.

Риби

Венера сильно вплине життя Риб в останній тиждень зими. Намагайтеся оточити себе людьми, які допоможуть отримати задоволення від дрібних радощів. Саме на таких речах буде збудовано щастя у найближчий тиждень.

Помічайте щось добре навколо себе і намагайтеся налаштовуватись на позитив. Інакше вам загрожує період розчарувань, зневіри та сірості.