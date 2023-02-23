Самая сильная дата 2023: какие магические ритуалы провести, чтобы привлечь счастье

Астрологи считают, что 23.02.2023 - это настоящий портал возможностей. Этот день является сильнейшей зеркальной датой во всем году, поэтому не стоит упускать шанс на загадывание желания.

Что нельзя делать в этот день и как загадать желание - читайте ниже в материале Styler.

Прогноз астрологов

Эксперты говорят, что данная зеркальная дата принесет кардинальные изменения всем людям и принесет в их жизнь равновесие. У родившихся в этот день в жизни начнется новый этап на новом поле деятельности.

23.02.2023 является четвертым днем лунного месяца. В этот период люди начинают ясно созидать, к каким последствиям приводят их деяния. Если вы совершили ошибку, ее еще можно исправить.

Месяц находится в Овне, что благоприятно для начинаний, активных действий, но опасность в том, что многие склонны принимать поспешные решения.

Что нельзя делать в этот волшебный день

Подобные даты очень сильны с точки зрения энергетик, поэтому важно контролировать, какие эмоции превалируют у вас в этот день. Вас могут накрывать как положительные, так и отрицательные чувства, но старайтесь не слишком подвергаться обоим из них.

В этот день избегайте:

плохих мыслей о ком-то

ссор и пожелания кому-то зла

конфликтов и выяснение отношений

Вместо этого лучше сосредоточиться на себе, своей жизни и своих целях.

Как загадывать желание в зеркальную дату 23.02.2023 (фото: Freepik)

Как провести 23.02.2023

В зеркальную дату открывается портал возможностей. У вас могут решиться тревожные вопросы, долговременные дела и сбываться желания. Всё зависит от той энергетики, которой вы наполнены.

23.02.2023 нужно:

сохранять хорошее настроение

составлять планы и мечтать

знакомиться, общаться

проводить время с близкими

мириться, если вы с кем-то в ссоре

обращаться с просьбой к Вселенной

Кроме того, в этот день следует загадывать желания. Нумерологи и астрологи убеждены, что именно сегодня они приобретают незаурядную силу.

Ритуал на исполнение желания

Возьмите лист бумаги и напишите на нем 23 желания в соответствии с датой. Пишите вдумчиво, а не первое, что пришло в голову. Желания должны быть написаны в настоящем времени: "Я зарабатываю такую сумму в месяц".

Пока пишете, представьте, что эта мечта уже ваша, что она уже сбылась. Это станет такой терапией визуализации.

Когда все желания написаны, вы можете сжечь лист. А можете наоборот оставить его для себя, чтобы потом проверить, сбылось ли что-нибудь из списка.