Найромантичніші фільми для пар до Дня всіх закоханих

Мелодрами - це фільми, які демонструють яким може бути кохання і головне, що приходить воно зненацька.

Красуня

Певно, це класика мелодрам, адже історія розпусної Вів’єн та фінансового магната Едварда Льюїса зачаровує з перших хвилин. Після однієї ночі він розуміє, що не може її відпустити й пропонує дівчині залишитися в його номері в готелі ще на деякий час, за додатковий гонорар.

А саму Вів’єн чекає абсолютно нове життя, яке доводить, що жінка, ким би вона не була, має право на свою казку.

50 відтінків сірого

Еротична мелодрама, яка занурює у життя простої дівчини Анастейші Стілл, яка до зустрічі з Крістіаном не знала, що таке пристрасть. Головні герої живуть у різних світах. Грей любить свободу, бореться з привидами минулого та не підпускає до себе нікого. Але Анастейша стала особливою жінкою, яка розмила всі кордони.

Крізь моє вікно

Спочатку він краде її Wі-Fi, а потім стає коханням всього життя і дарує їй пригоди, романтику та, звісно, драму. Головна героїня Ракель давно закохана в привабливого сусіда, Ареса. Вона потай спостерігає за ним, але ніколи з ним не говорила, він зробив це сам.

До зустрічі з тобою

У центрі сюжету молода дівчина 26-ти років, яка немає великих амбіцій, проте має добре серце і характер. Її життя зводить з успішним банкіром Віллом Трейнором, який був сповнений оптимізму і сміливості, поки не потрапив у жахливу аварію.

В інших умовах ці двоє навряд чи б зустрілися, але стається так, що Лу наймається помічницею до Трейнора і поступово у їх професійних відносинах з’являється щось нове, а саме - кохання.

Моє прекрасне нещастя

Першокурсниця коледжу Еббі починає нове життя у новому місті та тримає дистанцію від свого минулого, яке постійно приходить до неї знову. Але відтепер вона намагається й триматися подалі від нового знайомого Тревіса, який впевнений, що Еббі закохана у нього з першого погляду. Їхнє життя більше не буде звичним, адже вони змінили одне одного.

Пурпурові серця

Красива історія кохання розгортається між двома абсолютно різними людьми. Норовлива Кессі має купу своїх проблем і збирає кошти на лікування від діабету. Їй конче необхідна страховка, а для цього потрібно вийти заміж. І їй це вдається, адже красунчик військовий Люк вирішує допомогти дівчині. Але як далеко зайде ця гра.

Спокутне кохання

Дія американської мелодрами розгортається в провінційному містечку Каліфорнії, куди за часів золотої лихоманки з’їжджаються чоловіки з різних куточків країни. У місцевому салуні працює Енджел, за ніч з якою будь-хто з клієнтів готовий віддати все, що завгодно. Якось у житті повії з’являється фермер Майкл, який має намір визволити дівчину з її життєвої ями.