Найромантичніші фільми для пар до Дня всіх закоханих
Мелодрами - це фільми, які демонструють яким може бути кохання і головне, що приходить воно зненацька.
РБК-Україна (проект Styler) зробило підбірку найромантичніших фільмів для закоханих пар.
Під час підготовки матеріалу були використані джерела: Кіноріум.
Красуня
Певно, це класика мелодрам, адже історія розпусної Вів’єн та фінансового магната Едварда Льюїса зачаровує з перших хвилин. Після однієї ночі він розуміє, що не може її відпустити й пропонує дівчині залишитися в його номері в готелі ще на деякий час, за додатковий гонорар.
А саму Вів’єн чекає абсолютно нове життя, яке доводить, що жінка, ким би вона не була, має право на свою казку.
50 відтінків сірого
Еротична мелодрама, яка занурює у життя простої дівчини Анастейші Стілл, яка до зустрічі з Крістіаном не знала, що таке пристрасть. Головні герої живуть у різних світах. Грей любить свободу, бореться з привидами минулого та не підпускає до себе нікого. Але Анастейша стала особливою жінкою, яка розмила всі кордони.
Крізь моє вікно
Спочатку він краде її Wі-Fi, а потім стає коханням всього життя і дарує їй пригоди, романтику та, звісно, драму. Головна героїня Ракель давно закохана в привабливого сусіда, Ареса. Вона потай спостерігає за ним, але ніколи з ним не говорила, він зробив це сам.
До зустрічі з тобою
У центрі сюжету молода дівчина 26-ти років, яка немає великих амбіцій, проте має добре серце і характер. Її життя зводить з успішним банкіром Віллом Трейнором, який був сповнений оптимізму і сміливості, поки не потрапив у жахливу аварію.
В інших умовах ці двоє навряд чи б зустрілися, але стається так, що Лу наймається помічницею до Трейнора і поступово у їх професійних відносинах з’являється щось нове, а саме - кохання.
Моє прекрасне нещастя
Першокурсниця коледжу Еббі починає нове життя у новому місті та тримає дистанцію від свого минулого, яке постійно приходить до неї знову. Але відтепер вона намагається й триматися подалі від нового знайомого Тревіса, який впевнений, що Еббі закохана у нього з першого погляду. Їхнє життя більше не буде звичним, адже вони змінили одне одного.
Пурпурові серця
Красива історія кохання розгортається між двома абсолютно різними людьми. Норовлива Кессі має купу своїх проблем і збирає кошти на лікування від діабету. Їй конче необхідна страховка, а для цього потрібно вийти заміж. І їй це вдається, адже красунчик військовий Люк вирішує допомогти дівчині. Але як далеко зайде ця гра.
Спокутне кохання
Дія американської мелодрами розгортається в провінційному містечку Каліфорнії, куди за часів золотої лихоманки з’їжджаються чоловіки з різних куточків країни. У місцевому салуні працює Енджел, за ніч з якою будь-хто з клієнтів готовий віддати все, що завгодно. Якось у житті повії з’являється фермер Майкл, який має намір визволити дівчину з її життєвої ями.
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