Самые романтические фильмы для пар ко Дню всех влюбленных

Мелодрамы - это фильмы, которые демонстрируют какой может быть любовь и главное, что приходит она врасплох.

Красотка

Наверное, это классика мелодрам, ведь история развратной Вивьен и финансового магната Эдварда Льюиса очаровывает с первых минут. После одной ночи он понимает, что не может ее отпустить и предлагает девушке остаться в его номере в отеле еще на время, за дополнительный гонорар.

А саму Вивьен ждет совершенно новая жизнь, доказывающая, что женщина, кем бы она ни была, имеет право на свою сказку.

50 оттенков серого

Эротическая мелодрама, погружающая в жизнь простой девушки Анастейши Стилл, до встречи с Кристианом не знавшая, что такое страсть. Главные герои живут в разных мирах. Грей любит свободу, борется с привидениями прошлого и не подпускает к себе никого. Но Анастейша стала особенной женщиной, размывшей все границы.

Сквозь мое окно

Сначала он ворует ее Wi-Fi, а потом становится любовью всей жизни и дарит ей приключения, романтику и, конечно, драму. Главная героиня Ракель давно влюблена в привлекательного соседа, Ареса. Она тайком наблюдает за ним, но никогда с ним не говорила, он сделал это сам.

До встречи с тобой

В центре сюжета молодая девушка 26-ти лет, у которой нет больших амбиций, однако имеет доброе сердце и характер. Ее жизнь сводит с успешным банкиром Виллом Трейнором, который был полон оптимизма и смелости, пока не попал в ужасную аварию.

В других условиях эти двое вряд ли бы встретились, но происходит так, что Лу нанимается помощницей Трейнора и постепенно в их профессиональных отношениях появляется что-то новое, а именно - любовь.

Мое прекрасное несчастье

Первокурсница колледжа Эбби начинает новую жизнь в новом городе и держит дистанцию от своего прошлого, постоянно приходит к ней снова. Но теперь она пытается и держаться подальше от нового знакомого Тревиса, который уверен, что Эбби влюблена в него с первого взгляда. Их жизнь больше не будет привычной, ведь они сменили друг друга.

Пурпурные сердца

Красивая история любви разворачивается между двумя совершенно разными людьми. Строптивая Кэсси имеет кучу своих проблем и собирает средства на лечение от диабета. Ей очень необходима страховка, а для этого нужно выйти замуж. И ей это удается, ведь красавчик военный Люк решает помочь девушке. Но как далеко зайдет эта игра.

Искупительная любовь

Действие американской мелодрамы разворачивается в провинциальном городке Калифорнии, куда при золотой лихорадке съезжаются мужчины из разных уголков страны. В местном салуне работает Энджел, за ночь с которой кто-либо из клиентов готов отдать все, что угодно. Однажды в жизни проститутки появляется фермер Майкл, который намерен вызволить девушку из ее жизненной ямы.