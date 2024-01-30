Найочікуваніші мультфільми 2024 року

Мультфільми полюбляють як діти, так і дорослі. Цього року вийде достатньо мультфільмів, які є продовженням вже відомих нам історій.

РБК-Україна (проект Styler) зробило підбірку найочікуваніших прем’єр мультфільмів для всієї родини та залюбки ділиться ними з вами.

Думками навиворіт 2

У продовженні щемливої історії про життя, ми побачимо нові емоції, з якими стикається звичайна школярка Райлі Андерсон.

Мусафа. Король лев

Тепер, коли Сімба став королем, його батько боїться, що син повторить його помилки. Друзі та радники Рафіки, Тімон і Пумба розповідають Сімбі історію його батька Муфаси та його шлях.

Еліо

Еліо, хлопчик з дуже багатою уявою, але маленьким колом спілкування. Одного разу він потрапляє до міжпланетної організації з представниками усіх куточків галактики. Там хлопця приймають за посла Землі і він має навчитись знаходити спільну мову з прибульцями, щоб пережити всі випробування.

Кунг-фу Панда 4

Вже давно відомий всім глядачам воїн По тепер готується стати духовним лідером Долини Миру. Йому терміново потрібно знайти собі наступника, який замінить його на посту Воїна Дракона. Та на його шляху постає могутня чаклунка Хамелеон, яка знаходить спосіб закликати переможених ворогів По.

Гарфілд

Рудий самозакоханий кіт Гарфілд, який терпіти не може понеділки та готовий проміняти все на порцію лазаньї у новій частині познайомить глядачів зі своїм батьком.

Шрек 5

Сюжет чергового фільму про зеленого зачарованого принца, поки що невідомий. Відомо, що дійовими особами нової частини франшизи стануть старі герої: Шрек, Фіона, Осел та Кіт у чоботях. Сценарист мультфільму також пообіцяв появу нових героїв.