"Ідеальні дні". 6 причин подивитися фільм, який може отримати Оскар

Не так давно Американська кіноакадемія оголосила номінантів на 96-ту премію Оскар . Серед пʼяти стрічок, які обрали в категорію "Найкращий міжнародний фільм", опинилася робота, яку на премію подала Японія - "Ідеальні дні" Віма Вендерса.

1 лютого фільм виходить в український прокат. З цієї нагоди РБК-Україна (проект Styler) розповідає, чому варто не пропустити стрічку та відвідати кінотеатри.

Про що фільм "Ідеальні дні"

У центрі реалістичної драми, розказаної з казковою легкістю, - прибиральник туалетів в Токіо, на ім’я Хіраяма. Він повністю задоволений своїм простим життям: дотримується структурованого розпорядку дня, а вільний час присвячує своїй пристрасті - слуханню рок-музики, читанню книг та вирощуванню дерев. Однак усе більше деталей про життя Хіраями та його особисті якості розкривається через низку несподіваних зустрічей.

Цікаві факти про фільм

"Ідеальні дні" - це поема надзвичайної витонченості та краси, яка оспівує буденність та красу життя. Так її називають профільні видання ще з часів Каннського кінофестивалю 2023 року.

Кадр з фільму

Видання Deadline назвало стрічку "маленьким, але ніжним дивом", Collider підкреслило, що "Вім Вендерс привносить красу у дрібниці в чудовій драмі", а Cineuropa охрестило фільм "ніжною одою про пошуки щастя".

Кадр з фільму

Світова премʼєра відбулася на Каннському кінофестивалі, де виконавця головної ролі Кодзі Якусьо відзначили Призом за Найкращу акторську роботу, а сама стрічка отримала Приз екуменічного журі.

Кадр з фільму

Кодзі Якусьо - знаменитий японський актор. Серед його робіт: "Мемуари гейші" Роба Маршалла, "Вавилон” Алехандро Ґонсалеса Іньярріту, "Зцілення" Кійосі Куросави.

Кодзі Якусьо (фото: Кіноріум)

Але найзірковіший в цьому кіно його автор. Німецький режисер Вім Вендерс - триразовий номінант на премію Оскар, володар почесного "Золотого Ведмедя" Берлінале, "Золотої пальмової гілки" Канн, "Золотого лева" Венеції та Премії BAFTA.

Вім Вендерс (фото: Кіноріум)

В команді фільму дивовижний оператор Франц Люстіг ("Як я тепер люблю", "Зйомки в Палермо"), який зняв цей фільм у форматі 4х3. А художниця-постановниця Товако Кувасіма, яка створила світ, повний деталей та щастя в них, свого часу працювала над декораціями для фільму "Труднощі перекладу" Софії Копполи.

Кадр з фільму

Серед рутинних традицій Хіраями - слухати музику. У фільмі звучать пісні гуртів Rolling Stones, The Animals, Velvet Underground, Ніни Сімон, Лу Ріда, Оттіса Реддінґа тощо.

Кадр з фільму