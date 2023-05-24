Найпростіший спосіб зробити сир самостійно: Клопотенко розкрив важливі секрети

Зробити сир можна самостійно і для цього не потрібно особливого набору продуктів або навичок професійного кулінара. Інгредієнтів потрібно лише три й небагато часу.

Що вам знадобиться:

молоко - 2 л

Сік одного лимона

Дрібка солі

Як зробити сир

Наливаємо молоко в каструлю, видавлюємо сік одного лимона. Додаємо щіпку солі. За допомогою вінчика все добре розмішуємо та ставимо каструлю на середній вогонь.

Чекаємо, щоби молоко нагрілося і почало згортатися. Як тільки ви бачите, що молоко закипіло, починаємо молоко постійно помішувати вінчиком, щоб з'явилися гарні пластівці.

Коли все молоко перетвориться на пластівці, його потрібно процідити через марлю. Поставте каструлю, на неї друшляк, зверху марлю, складену кілька разів.

Отриману масу акуратно проціджуємо, сир залишаємо в марлі та зав'язуємо, можна підвісити над мискою або каструлею. Залишаємо на 3-4 години. Якщо ви хочете регулювати густину сиру, то дочекайтеся, поки він охолоне і закрутіть марлю щільніше.

Через 4 години у вас буде готовий гарний кисломолочний сир, з якого можна приготувати що завгодно.